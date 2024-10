Není to chvilková záležitost, říká modelář. Nejradši vyrábí lokomotivy z 80. let

Pavla Hozu baví železniční modelářství v podstatě celý život. Jeho modely je možné až do března vidět také v rámci výstavy v Merklíně. | foto: Archív Pavla Hozy.

Sestrojil si dokonce zahradní železnici, která obsahuje i modely historických nádražních stanic. Jeho modelářská díla si mohou nyní prohlédnout návštěvníci výstavy, která se koná v merklínském infocentru na místní železniční stanici až do 27. března.

„Lidé mohou výstavu navštívit vždy v úterý a čtvrtek od šestnácti do osmnácti hodin. Pokud by ale měla zájem například nějaká škola, mateřinka či skupinka modelářských nadšenců, s infocentrem by se mělo být možné domluvit na jiném termínu,“ poradil zájemcům autor výstavy.

V rámci výstavy si mohou zájemci prohlédnout desítky modelů veškerých používaných měřítek. „Expozice obsahuje také model zahradní železnice, kterou jsem vyrobil v měřítku 1 ku 22,5 na své zahradě. Součástí výstavy je mimo jiné i ukázka nákladního vozu pro karlovarskou parkovou železnici. Některé modely jsou kompletně ručně vyráběné, včetně veškerých součástek,“ láká na výstavu Hoza.

Nebojí se vystavit své modely

Ten se prý na rozdíl od mnohých kolegů nebojí modely ukazovat. „Někdo si modely tvoří jen pro vlastní potěšení, ale já se o ty své s veřejností rád podělím. Vnímám to jako určitou propagaci této záliby a šanci, že železniční modelářství bude bavit i příští generace,“ přeje si milovník železnic.

Dlouhá cesta k zahradní železnici, která obsahuje také modely nejrůznějších vlakových stanic z Karlovarského kraje, započala pro Pavla Hozu před více než čtyřiceti lety, kdy začal stavět první modely.

„Jsem ze železničářské rodiny. Pracoval jsem také u Československých drah. Stavba modelů mě lákala od dětství. Profesi jsem později změnil, ale železnici zůstal věrný. V začátcích bylo také mnohem náročnější sehnat všechny potřebné součástky a dokumentaci. Dnes v době internetu nebo 3D tiskáren je vše jednodušší. I výrobců modelů se najde dostatek,“ poukázal modelář, kterého nejvíce baví lokomotivy a vagóny z osmdesátých let minulého století.

„Už jsem ale samozřejmě dělal i historičtější kusy. Většinou má ale každý modelář svou oblíbenou epochu,“ doplnil nadšenec.

Modely baví i děti

O své zkušenosti s železničním modelářstvím se Pavel Hoza neváhá podělit i s dalšími zájemci. Ve volném čase vede modelářský kroužek pro karlovarský Dům dětí a mládeže.

„Jsem mile překvapen, že i v dnešní době se najdou děti, které modelářství baví. Výroba modelů umí rozvíjet i nejrůznější technické dovednosti. Rodiče vždy upozorňuji, že kroužek nesupluje například herničku. Je skutečně pro děti, které mají o modelářství hlubší zájem. Existují i nejrůznější soutěže, soustředění a podobné věci. Vytvořit kvalitní model kolikrát zabere spoustu dní i měsíců. Znám i případ, kdy modelář na jednom exempláři pracoval čtyři roky. Není to tedy chvilková záležitost,“ nastínil Hoza.

Podle něj děti nezřídka díky modelařině najdou zálibu v technických studijních oborech.

Šikovní se vracejí

„Některé později tvoří například modely budov pro developery a podobně, čili modelářství může v dospělosti přejít i ve výdělečnou činnost. Často se stává, že absolvent kroužku později přijde už se svými dětmi na výstavu nebo je také přihlásit,“ pochvaluje si modelář.

Tajný modelářský sen prý Pavel Hoza nemá. „Většinu mých snů v železničním modelářství už se mi podařilo splnit. Někdy říkám s nadsázkou, že už mi na zahradě chybí jen opravdová lokomotiva,“ usmívá se milovník železnice, který aktuálně zvažuje výrobu čtyřokenního vagonu v životní velikosti.

„Dráhu už mám vyrobenou, v příštím roce bych se chtěl pustit i do samotného vagonu. Mám štěstí, že má rodina mě v této zálibě podporuje a fandí mi. Nikdy mi hodiny v modelářské dílně nikdo nevyčítal. To je pro mě velká radost,“ uzavřel modelář Pavel Hoza.