V Mariánských Lázních opraví Chebskou ulici, teď se dokončuje objížďka

V době dopravních špiček je komunikace pro vozy integrovaného záchranného systému prakticky neprůjezdná. Středové ostrůvky totiž od silnice oddělují vysoké obrubníky, které je obtížné překonat.

To by se nyní mělo zlepšit. Karlovarský kraj chystá rekonstrukci Chebské, první etapa by měla zahájit už letos. Řidiči se ale musí připravit na dopravní komplikace.

„První fáze se bude týkat silnice od křižovatky s Husovou prakticky až k začátku města. Start prací však kraj podmiňuje zprovozněním propojky za obchodním domem Tesco. Ta je takřka hotová, ale abychom budoucí stavbě odlehčili, je třeba tuto nouzovou trasu urychleně dokončit,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina s tím, že zastupitelé už k tomuto účelu uvolnili z rezervního fondu 400 tisíc korun.

Navíc odsouhlasili, že v případě potřeby může o dalších 200 tisících korun rozhodnout rada.

„Celkem by zprovoznění jednosměrné trasy nemělo přijít na více než 600 tisíc korun. Nyní hledáme zhotovitele a já věřím, že do konce července bychom mohli být hotovi,“ nastínil starosta Kalina.

Město poté o dokončení prací uvědomí kraj, jehož servisní organizace by měla začít s opravami Chebské.

„Na tomto projektu, který bude stát přibližně 12 milionů korun, bychom se měli podílet dvěma miliony my. Zaplatíme za rekonstrukci chodníků, které jsou naším majetkem,“ doplnil Kalina, který věří, že na Chebské by se mohlo začít pracovat už v srpnu, přičemž hotovo by mělo být za měsíc.