Z loketské průmyslovky se má stát konzervatoř, jediná v regionu

Záměrem pověřili krajští poslanci zastupitele a bývalého loketského místostarostu Petra Zahradníčka.

„Záměr spočívá v tom, že při různých úpravách oborové struktury školství jsem si uvědomil, že v kraji vůbec nemáme umělecky zaměřenou střední školu. Nikoli výtvarně, tato oblast je zastoupena na keramické škole, ale hudebně, tanečně, případně dramaticky,“ vysvětlil.

Zároveň doplnil, že budovu pro střední školu Loket má a stojí za to zjistit všechny informace. Petr Zahradníček se vypravil do Českých Budějovic, kde funguje šestiletá hudební konzervatoř. Ta by připadala v úvahu i v Karlovarském kraji, ovšem nejspíš s tím, že by měla smíšené třídy a nabízela by nejen hudební, ale i taneční, případně dramatické obory.

Udržet talenty v regionu

„V kraji máme dvacet zájmově uměleckých škol. Potenciál tady rozhodně je. Z ankety, kterou jsme si na všech základních a základních uměleckých školách udělali, vychází, že bychom v každém roce mohli naplnit jednu třídu,“ uvedl Petr Zahradníček.

Konzervatoř by podle něj pomohla udržet talenty v regionu. Plán nekonzultuje zastupitel jen v Českých Budějovicích, ale také v Karlovarském kraji, a to například s ředitelem Karlovarského symfonického orchestru Petrem Polívkou.

„Rozhodně bych to uvítal, byla by nádhera, kdyby tady byla nějaká líheň, zároveň nějaká akademie pro děti, bylo by to krásné,“ řekl. Zároveň ale upozornil, že někteří ředitelé a učitelé uměleckých škol považují plán za nerealistický s tím, že nebudou ani studenti, ani učitelé.

„Já bych byl rád, aby tam naši mohli nějakým způsobem vyučovat, ale mají už svých povinností hodně. Nad záměrem je řada otázek, ale já bych ho podporoval,“ dodal ředitel. Osobně by byl nejraději, pokud by konzervatoř vznikla v Karlových Varech, nicméně Loket považuje za nádherné místo.

Ředitelka Základní umělecké školy Ostrov Irena Konývková upozornila, že státní hudební konzervatoře většinou bojují - stejně jako další střední školy, s nedostatkem studentů. Otázku vidí také v případě pracovních příležitostí absolventů.

Poptávka by ale podle ní mohla být po ostatních oborech. „Kde by se určitě žáci našli, tak v případě taneční nebo dramatické konzervatoře,“ vyzdvihla. Pokud chce například učitel tance získat potřebné vzdělání, musí za ním až do Brna na JAMU, která nabízí pedagogiku.

„Existuje spousta pedagogů, kteří jsou nekvalifikovaní, jsou to výborní pedagogové a nemají kde vzdělání získat. Nabízí ho jen jedna škola,“ podotkla. Velký zájem vidí také v případě hereckých konzervatoří, na které se hlásí desítky zájemců a přijatých je pouze malý zlomek.

Běh na dlouhou trať

Krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč uvedl, že konzervatoř zapadá do systému vzdělávání v regionu, který má dva symfonické orchestry a divadla. Lokti by tato škola podle něj slušela.

„Není jednoduché ji zřídit. Pan zastupitel Zahradníček se zabývá kvalifikovanými kantory, dále se musí škola stavebně či organizačně upravit, takže vzniká jakási studie, kolik by to stálo a tak dále,“ informoval.

Ze studie pak vyjde podklad pro zastupitele, kteří o konzervatoři definitivně rozhodnou. Její vznik podle Jaroslava Bradáče už zástupci kraje trochu předjednávali na ministerstvu školství. Podle něj to bude běh na delší trať.

„Rozhodně bych to uvítal, byla by nádhera, kdyby tady byla nějaká líheň, zároveň nějaká akademie pro děti.“ Petr Polívka ředitel Karlovarského symfonického orchestru

„Potenciál tady je. Z ankety, kterou jsme si udělali, vychází, že bychom každý rok mohli naplnit jednu třídu.“ Petr Zahradníček krajský zastupitel a bývalý místostarosta Lokte