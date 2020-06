Karlovarský kraj má nové logo, na akcích se bude objevovat celý rok

„Součástí nové podoby projektu je i nové logo připomínající významné výročí. Určitě na první pohled zaujme obrys Karlovarského kraje, který je doplněný o srdeční tep a také srdce, aby bylo zřejmé, že naše srdce bije pro Karlovarský kraj,“ popsala Martina Weissová, zástupkyně ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání, která se na tvorbě loga podílela.

Tahy štětce v něm mají symbolizovat jednotlivé oblasti využití regionu, ať už jde o přírodu, kulturu, lázně nebo třeba sport. Jeho barevnost vycházela z loga Živého kraje, což je oficiálně průvodce regionem a také název krajské destinační agentury.



„Živý kraj směřuje spíše ven k turistům, projekt Žijeme regionem je zaměřený především na obyvatele. Chceme jim ukázat, že Karlovarský kraj má být právem na co hrdý,“ řekla Martina Weissová.

Lidé z Karlovarské agentury rozvoje podnikání by podle ní byli rádi, pokud by se nové logo rozšířilo také do měst a obcí regionu, kde by jej mohli zájemci využívat.

Podle hejtmana Petra Kubise připravuje kraj několik akcí, kterými dvacetileté výročí oslaví. „Bavíme se o výstavě, která ukáže, co všechno se v kraji podařilo vybudovat během dvaceti let, o slavnostním koncertu i dalších doprovodných akcích,“ uvedl. Záležet ale podle něj bude na tom, jak se bude vyvíjet situace ohledně koronaviru.

Projekt Žijeme regionem také bude doprovázet nový slogan, a to: Karlovarský kraj. Patřím na Západ. Podle ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání Vlastimila Veselého mají všechny chystané novinky nejen oslovit místní obyvatele a posílit v nich hrdost, ale také přitáhnout pozornost ostatních regionů. Agentura staví na tom, co kraj lidem nabízí.

„Máme spoustu rozmanitých pracovních míst, výborné podmínky pro podnikání a řemesla, ale i pro život jako takový – čerstvý vzduch, nádherné lesy, máme lázně, nádherná města s bohatou historií, hornický region Krušnohoří zapsaný na seznam UNESCO, lázeňský trojúhelník a mnoho dalšího,“ vyjmenoval. Podle něj je možné v regionu spokojeně žít, úspěšně pracovat a netrávit hodiny v dopravních zácpách.