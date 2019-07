Kánoe spadla z vozíku na dálnici, za pár minut ji někdo ukradl

Půjčovna lodě převážela v úterý v podvečer z Karlových Varů do Kynšperka nad Ohří za autem ve vozíku, do kterého se ve třech řadách vejde patnáct lodí. Jedna z nich ale cestou vypadla.

Řidič vyjel z loděnice zhruba v 17 hodin a po dálnici D6 jel ve směru na Cheb okolo Globusu.

„V těchto místech zjistil, že se mu horní kánoe utrhla a spadla na vozovku. Řidič loď odtáhl za krajnici do žlabu, který slouží k odtoku vody, a vzhledem k tomu, že byl sám a nemohl loď vrátit zpět na vozík, zavolal na pomoc kolegy,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Řidič pak pokračoval dál do Kynšperku. Když ale za několik minut dorazilo k místu nehody druhé auto vodácké půjčovny, loď byla pryč.

Byla to zelená kánoe pro dva lidi s názvem Noah Agara. Je dlouhá čtyři metry a její hmotnost je 43 kilogramů, na lodi je také žluté logo Dronte a telefonní číslo.

„Nedokážu si představit, co ten člověk, který loď u dálnice vzal, s ní bude dělat. Do zastavárny ji nedá, jedině, že by si ji nechal na chalupě. Ale vzhledem k tomu, že lodě s logy neprodáváme a výrobce je dělá jen pro nás, tak má smůlu. Když ji někde uvidíme, bude muset dokázat, že ji koupil,“ kroutí hlavou Bohumil Pražák, majitel půjčovny lodí Dronte.

Jak sám říká, u vody se lodě nekradou. Při přepravě je to ale něco jiného.

„Není ale běžné, že někde nechám loď a odjedu, i když za mnou jede kolega. Na druhou stranu není ani běžné, aby loď tak rychle zmizela. I když se mi to už stalo. Spadl mi v Praze z vleku kajak. Než jsem se stačil vrátit, a to trvalo jen pět minut, už tam nebyl,“ vzpomíná.

Ztráta jedné lodě je podle něj nepříjemná, ale není to tragédie. „Máme jich nějakých 700,“ dodává.

Policisté nyní žádají případné svědky, kteří mají informace o možném pachateli krádeže, aby volali na linku 158 nebo se obrátili na nejbližší policejní služebnu.