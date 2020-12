Karlovarský kraj zachraňuje letiště, na výplaty pro zaměstnance bude

I proto krajské zastupitelstvo na svém posledním zasedání minulý týden odsouhlasilo finanční výpomoc. Jednohlasně zvedlo ruku pro výpomoc ve výši 9,8 milionu korun, a to formou příplatku do vlastního kapitálu mimo základní kapitál společnosti.

„S touto částkou by mělo být letiště schopno plnit všechny své závazky až do června příští roku,“ potvrdil jednatel společnosti Jiří Pos.

To, že letiště nutně skončí v tak vysoké ztrátě, bylo jasné už po první vlně pandemie letos v květnu. A to i přes to, že zásadně omezilo náklady. Někteří ze zaměstnanců skončili na šedesáti procentech platu a během první i druhé vlny fungovala jen minimální obsluha letiště.

Vedení letiště také využilo státní program Antivirus B. „Ušetřili jsme i na nájemném, kraj nám odpustil padesát procent,“ upřesnil Jiří Pos.

Jan Bureš, nově zvolený krajský radní za dopravu, potvrdil, že o nájemném bude kraj hned v lednu jednat znovu. „Dlouhodobé ponížení nájmu či jeho odpuštění na dobu určitou je jednou z možností, jak letišti pomoct, své k tomu ale musí říct i naši ekonomové a daňoví poradci,“ uvedl radní.

Další možnou cestou je podle Jiřího Pose takzvané obratové nájemné, kdy by mohl kraj v budoucnu dostávat podíl z tržeb letiště místo fixního nájmu. Dlouhodobě by však podle něj problémy letiště zásadně řešila jen změna koncepce dopravní strategie státu.

„Všechna regionální letiště se teď snaží o to, aby byla brána jako strategická komodita státu. Už teď jsme součástí páteřní sítě regionálních letišť České republiky, na provozních nákladech by se tak měl stát rozhodně podílet,“ vysvětlil Jiří Pos.

Lepší časy nejdříve od dubna

Letiště Karlovy Vary bylo do vlastnictví kraje převedeno v roce 2004. O třináct let později získalo osvědčení o spolehlivosti, od té doby funguje jako veřejné mezinárodní letiště ve stejném standardu jako třeba Letiště Václava Havla na pražské Ruzyni.

V roce 2014 však došlo k výraznému poklesu počtu odbavených cestujících v souvislosti s mezinárodními sankcemi vůči Rusku v období ukrajinské krize. Tehdy ruské pojišťovny přestaly mimo jiné hradit lázeňské pobyty v tuzemsku.

Zároveň se o 50 procent propadla hodnota rublu a karlovarské letiště nezachránilo ani pozdější zahájení provozu společnosti Pobeda, která cestujícím nabízela na linkách směřujících do Karlových Varů nejrůznější bonusy.

Když totiž byly aktualizovány letecké dohody mezi Českou republikou a Ruskem, navýšily se i kapacity leteckých spojů mezi Prahou a Moskvou. Společnost Pobeda sice výrazné slevy nabízela dál, průměrný výnos na cestujícího se přesto propadl.

Koronavirus završil finanční problémy

Pandemie koronaviru finanční problémy letiště završila. Vypadlo přes dvě stě letů, přičemž výnosy z každého z nich činí 65 tisíc korun. Bez pomoci kraje by tak letiště hospodařilo od začátku roku 2021 s necelým půl milionem korun. Před vypuknutím pandemie však mělo mnohem růžovější vyhlídky.

Po několika špatných letech způsobených poklesem klientely z Východu se začalo karlovarskému terminálu opět dařit lépe. Loni odbavil celkem 62 434 cestujících, což představovalo meziroční nárůst o více než 40 procent. Vděčil za to zejména Pobedě.

I letos měla společnost přinést dvacetiprocentní nárůst výnosů, koronavirus ale vše zastavil. Určité oživení tak očekává vedení letiště nejdříve v dubnu 2021, kdy by měla začít společnost Pobeda znovu létat.