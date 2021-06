Hrady a zámky v kraji lákají na nové exponáty a historii šlechtických rodů

Památky se díky projektu mapujícím slavné slechtické rody zapojí do řady celorepublikových akcí, jako jsou například Víkend otevřených zahrad nebo Hradozámecká noc, která se od letošního roku přesouvá na poslední červencovou sobotu, letos tedy 31. července.

Zámek Kynžvart navíc v září připomene přednáškou a výstavou život a osobnost Františka Jiřího, prvního knížete v rodu Metternichů a významného evropského diplomata a politika.



„Od 1. června je možné zavítat do interiérů hradu a zámku Bečov nad Teplou a zámku Kynžvart v rámci skupinových prohlídek s průvodcem, a to ve skupinách do 10 osob. Při větší skupině do 30 osob, tedy školní výlety či skupiny na objednávku, se musí návštěvníci prokázat negativním testem nebo očkováním. Návštěvníci budou muset mít při prohlídkách zakryté dýchací cesty respirátorem, dodržovat stanovené rozestupy a dezinfikovat si ruce při vstupu do interiérů,“ uvádí Tomáš Pospíšil z Národního památkového ústavu v Praze, který vzhledem k omezené kapacitě prohlídek doporučuje zakoupit vstupenky online.

Podle jeho slov lidé na Kynžvartu nově uvidí cenné exponáty, které prošly restaurováním nebo budou vystaveny vůbec poprvé. Kancléřovu pracovnu krášlí autentická skříňka k prohlížení map, které restaurátoři obnovili původní mechanismus pracující na principu roletového pera.

V rámci druhého návštěvnického okruhu se návštěvníkům představuje část cenné obrazové sbírky z knížecí kolekce. Nový kabát má i plastika bohyně Diany s laní, která patří mezi významná díla. Návštěvníci ji mohou obdivovat celoročně. Krášlí park v těsné blízkosti hlavní zámecké budovy.

Bečov chystá stěhování relikviáře

Na hradě a zámku Bečov nad Teplou se pracuje na opravách takzvaných Pluhovských domů, kde vznikne letos na podzim nová interaktivní muzejně-galerijní expozice relikviáře svatého Maura.

Vzhledem k souběhu stavebních prací bude snížen počet časovaných prohlídek s průvodcem, jsou uzavřeny zahrady a Okružní komunikace. Stávající expozici s relikviářem svatého Maura je možné zhlédnout až do konce prázdnin.

„Státní hrad a zámek Bečov rovněž navázal nově spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, a to s Fakultou filozofickou a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara. S uměleckou fakultou v současné době připravuje expozici Tekutý poklad, věnovanou vínům a koňakům z konce 19. století,“ upřesňuje Tomáš Pospíšil.

Novinkou na hradě Bečov je vlajkový stožár na hradní hlásce. Umístění na okrouhlé věži má dlouhou tradici. Archivní dokumenty zachycují stožár již kolem roku 1860. Správa státního hradu a zámku se tak vrací k dlouholeté zvyklosti. Z hradní věže hlásky si mohou návštěvníci užít jeden z nejkrásnějších pohledů na město Bečov.

Valeč láká na fresky

Hubertův sál zámku Valeč ukáže ve druhé polovině června expozici fresek ze zaniklého kostela sv. Wolfganga z Doupova.

Vzácné gotické fresky z roku 1513 byly zachráněny krátce před likvidací kostela i města, které se v roce 1967 stalo součástí vojenského újezdu Hradiště. Původně celý cyklus obsahoval 25 polí, dochovalo se však jen 18 z nich.

Rovněž v zámeckém parku se pracuje na obnově theatronu, který dříve sloužil jako amfiteátr. Kromě toho probíhají i restaurátorské práce na sochařské výzdobě a archeologický výzkum. Na řadě je i realizační fáze obnovy zámeckého skleníku. Jejím cílem je rehabilitace stavby, která je významným prvkem valečského zámeckého areálu.