Třetí vlnu kotlíkových dotací v Karlovarském kraji doplní bezúročné půjčky

Určené jsou domácnostem z regionu, které nemají naspořeno na nové zařízení. Program doplňuje třetí vlnu kotlíkových dotací. Zájemci o půjčky mohou žádat svou obec.

Doposud systém fungoval tak, že se na dotaci lidé finančně podíleli. A na dotaci čekali do doby, než jim ji proplatil kraj.

„Pro některé domácnosti je ale prakticky nemožné našetřit peníze na nový kotel dopředu, a tím pádem se pro ně kotlíkové dotace stávají nedostupné. Právě s tím by měl pomoci náš nový program kotlíkových půjček, který jim umožní výměnu předem zafinancovat,“ uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Obce se musejí do projektu kotlíkových půjček zapojit, přičemž peníze na ně a související administrativu dostanou z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Část této půjčky poté obci majitelé domů splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádají klasicky na kraji. Zbytek půjčky, tedy rozdíl mezi pořizovací cenou nového kotle a dotací, budou obci splácet postupně.

Peníze zůstanou v obci

Vrácené peníze z půjček si obce budou moci ponechat a použít je na projekty, které povedou k dalšímu zlepšení jejich životního prostředí. Jedná se například o výstavbu či zateplení veřejných budov a pořízení obnovitelných zdrojů energie, hospodaření se srážkovou vodou nebo výsadbu městské zeleně.

Kotlíkové půjčky pokryje 100 % způsobilých výdajů

bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)

lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit

max. měsíční splátka nebude požadována více jak 2 000 Kč (s výjimkou první zvýšené splátky, která bude ve výši poskytnuté kotlíkové dotace)

doba splácení až 10 let

Podle hejtmančina náměstka pro majetek Dalibora Blažka zatím kraj čekal ohledně půjček na čerstvé informace, nyní je bude předávat jednotlivým obcím.

„Obracet se na ně budeme stejně, a to v souvislosti s kotlíkovými dotacemi, protože dnes přijímáme žádosti elektronicky. Někteří lidé si s tím ale neporadí, proto apelujeme na starosty, aby jim pomohli a vyčlenili člověka, který jim se žádostí pomůže,“ uvedl náměstek.

Krajský úřad podle něj opět počítá s tím, že bude kvůli dotacím pořádat výjezdní informační setkání a starostům rozešle dopis, kde je na možnost kotlíkové půjčky upozorní.

„Požádáme je, aby lidem vyšli vstříc a umožnili jim to,“ doplnil s tím, že půjčku vítá jako dobrý krok k výměně co největšího počtu starých kotlů. Aš, ve které je Dalibor Blažek starostou, kotlíkových půjček podle něj určitě využije a zájemcům s nimi pomůže. Příjem žádostí o kotlíkovou půjčku potrvá do 29. listopadu nebo do vyčerpání peněz.

Finální vlnu kraj spustí v polovině letošního roku

Třetí a také finální vlnu kotlíkových dotací chce kraj spustit v polovině letošního roku a mezi zájemce rozdělí 69,7 milionů korun. Lidé, kteří nepožádají o kotlíkovou půjčku, dostanou na nové kotle do určených částek dotaci od 75 do 80 procent.

„Na jejich pořízení je možné získat až 127 500 korun. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest,“ uvedl před časem ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Doplnil, že další příspěvek až do výše 20 tisíc korun získají jako bonus ti, kteří dotace zkombinují s programem Nová zelená úsporám.

Domácnosti, které stále topí v kotlích 1. a 2. emisní třídy, by se měly o jejich výměnu začít zajímat. Zákaz provozu těchto zařízení začne platit v září 2022. Podle resortu životního prostředí už výhodnější podmínky pro výměnu nebudou.

V Karlovarském kraji v současné době končí předchozí druhá výzva kotlíkových dotací, ve které dostali lidé na nová zařízení 64,2 milionu korun. Podle vedoucího oddělení grantových schémat krajského úřadu Michala Mottla byl a je v současné výzvě největší zájem o tepelná čerpadla, neboť téměř polovina žádostí požaduje výměnu právě za tento typ vytápění.

„Podle našich informací lze stejný zájem o tepelná čerpadla očekávat i ve třetí vlně dotací,“ zmínil.