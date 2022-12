Bývalé sanatorium Trocnov jde do prodeje. Už podruhé

Druhý pokus prodat nevyužívané někdejší sanatorium Trocnov chystá karlovarský magistrát. Jasno o tom, jestli to napodruhé vyjde, by mělo být v prvním čtvrtletí příštího roku, kdy by měli o prodeji jednat zastupitelé města. To - jako prodejce - nově připravilo i pojistku pro případ, že by se opět přihlásil jen jediný zájemce.

„Samozřejmě budeme rádi, když bude o koupi Trocnova usilovat více zájemců,“ konstatovala primátorka Andrea Pfeffer Ferklová. Případná licitace by totiž mohla vyhnat cenu za bývalé sanatorium výše.

Na magistrátu ovšem počítají i s variantou, že se přihlásí jediný zájemce. Stanovili totiž minimální prodejní cenu. „Ta je 58 milionů korun,“ naznačila primátorka. Suma je větší, než odhadní cena nemovitosti. Tu znalec určil na 56 milionů korun.

Důvodů, proč se město chce zbavit nevyužívaného objektu v ulici Krále Jiřího, je několik. Město pro něj předně nemá využití. Zásadní roli pak hraje ekonomika objektu. „Jenom za jeho temperování platíme sto tisíc korun měsíčně,“ uvedl první primátorčin náměstek Tomáš Trtek. Teplo je z plynových kotlů.

Na sklonku října Trocnov opustili ukrajinští uprchlíci, pro které se na přechodnou dobu stal domovem. Důvody k tomuto kroku byly ekonomické. Náklady na vytápění v zimě by totiž byly enormní. Trocnov obývali uprchlíci od března letošního roku.

Do konce října našlo v domě dočasné ubytování na pět desítek lidí. Uprchlická krize přišla v době, kdy se město chystalo na druhý pokus o prodej bývalého sanatoria. Náklady na provoz objektu byly v době, kdy jej obývali uprchlíci, přibližně 200 tisíc korun. Pokryly je státní dotace.

Úvahy o prodeji nevyužívaného a pro město nevyužitelného objektu nejsou ničím novým. První pokus se datuje do prvních měsíců letošního roku. Tedy přibližně půl roku poté, co se město opět chopilo správy Trocnova.

Do městské správy se sanatorium vrátilo loni v květnu, kdy vypršela smlouva s nájemcem, respektive ji magistrát neprodloužil. Už tehdy bylo podle prvního náměstka primátorky jasné, že pokud by měl objekt fungovat pod hlavičkou Karlových Varů, znamenalo by to velké investice.

Podle prvního náměstka primátorky Tomáše Trtka by se částka na investice pohybovala v řádu desítek milionů korun. Takovou investici si ovšem město vzhledem k napjatému rozpočtu podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové dovolit nemůže.

„Hledáme peníze na věci související s chodem města, opravami mostů, komunikací, sociálními službami a dalšími, pro obyvatele nepostradatelnými věcmi. Do tohoto schématu nyní rekonstrukce Trocnova nezapadá,“ naznačila primátorka v době, kdy radnice připravovala prodej poprvé.

Už před tím totiž zkrachoval projekt, na jehož základě se mělo bývalé sanatorium stát součástí Alžbětiných lázní. Městskému lázeňskému provozu totiž chybí vlastní ubytovací kapacity. To měl napravit právě Trocnov. Město pro něj proto požádalo o přidělení statutu lázeňského zařízení.

Tato žádost ovšem na ministerstvu zdravotnictví neprošla z důvodu omezených kapacit přidělovaných kvót lůžek v rámci nestátních zdravotnických zařízení.