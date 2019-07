U horního nádraží v Karlových Varech se nově začne platit za parkování

„Bude možné zde zaparkovat auto na 24 hodin,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Trtek.

Za celodenní stání motoristé zaplatí 150 korun. Hodinový tarif pak podle náměstka bude 20 korun. K dispozici ale budou i místa Kiss and Ride, tedy polib a jeď.

„Navíc projekt počítá i se dvěma místy s nabíječkami pro elektromobily,“ podotkl náměstek.

Úprava přednádražního prostoru je poslední kapitolou v obnově celého areálu horního nádraží. Podle náměstka Petra Bursíka, který ve čtvrtek absolvoval kontrolní den na staveništi, nic nenasvědčuje tomu, že by se měl termín dokončení protáhnout. „Vše by mělo být hotové do konce července,“ potvrdil Bursík.

Aktuálně se podařilo dokončit přístřešky, pracuje se na dokončení povrchu před nádražím. „Začíná se pracovat i na příjezdových komunikacích od Nákladní ulice,“ upřesnil.

Projekt úpravy prostranství pod horním nádražím podle něj doznal jen drobných změn. „Pouze jsme ubrali mobiliář, tedy lavičky a podobné věci. Ušetřené peníze jsme použili právě na opravy příjezdových komunikací,“ řekl Bursík.

Chodci to budou mít blíž

Součástí projektu zůstalo i nové schodiště, které výrazně zkrátí cestu pěším od Ostrovského mostu. Obnova přednádražního prostoru vyjde karlovarskou radnici na více než 30 milionů bez DPH.

Tím ovšem pro radnici práce na zvelebení této části města nekončí. V budoucnu se bude upravovat přístup k hornímu nádraží z centra města i ze sídliště Růžový Vrch, které s areálem nádraží spojuje nová lávka pro pěší. I ta byla investicí radnice.

„Tyto práce ovšem nebudou navazovat bezprostředně na úpravu prostoru před nádražím,“ řekl Bursík.

Stavba za stovky milionů korun

Už počátkem června se pod sídlištěm Růžový Vrch uzavřela jedna kapitola dějin karlovarské dopravy. Tehdy totiž Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) definitivně ukončila práce na peronizaci horního nádraží.

Za stavbu nové výpravní budovy a úpravy v kolejišti nádraží zaplatil správce kolejí téměř 720 milionů korun „Významně se na investici podílela Evropská unie prostřednictvím operačního programu Doprava, výše podpory dosáhla 532,4 milionu. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury,“ popsal generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda financování projektu.