Jáchymov čeká druhé referendum, stezka v oblacích dostala další šanci

Měl to být už mrtvý projekt. Nyní ovšem úmysl postavit nedaleko nejvyššího vrcholku Krušných hor stezku v oblacích znovu hýbe děním v Jáchymově.

Zastupitelé odsouhlasili, že se uskuteční druhé referendum k tomuto záměru. S tím rozdílem, že se tentokrát obyvatelé města nebudou vyjadřovat k prodeji pozemků, ale k jejich pronájmu.

Podle opozičního zastupitele Michala Baláže je tento krok obcházením regulérních výsledků prvního referenda, které se uskutečnilo v říjnu loňského roku současně s volbami do Poslanecké sněmovny.

„Předchozí referendum bylo platné i závazné,“ řekl zastupitel, který byl iniciátorem říjnového plebiscitu. K urnám tehdy přišlo více než 54 procent oprávněných voličů. Hlas proti prodeji odevzdalo 601 lidí, referendum tak bylo pro město závazné.

„Z vyjádření občanů i některých opozičních zastupitelů jsem vyrozuměl, že mnozí nemají problém ani tak se Skywalkem, jako spíš s prodejem pozemků a cenou za ně,“ konstatoval starosta Jáchymova Bronislav Grulich, který je zastáncem výstavby.

Původně mělo město utržit šest milionů korun za prodej pozemků a milion ročně za pronájem dalších.

Začátkem února investor předložil na radnici nový návrh. Podle něj by Skywalk ročně odváděl do městské kasy 2,23 milionu korun za pronájem všech dotčených pozemků s tím, že by tato částka byla každoročně valorizovaná o inflaci. Smlouva o pronájmu by měla trvat 50 let.

Miliony pro město

Tyto peníze by podle starosty Grulicha byly nemalým přínosem pro rozpočet města. Bez inflační doložky by si město za 50 let přišlo na 117 milionů, s průměrnou tříprocentní inflací by pak pronájem pozemků podle starosty přinesl městu přibližně čtvrt miliardy. „Město potřebuje další zdroje peněz. Pronájem pozemků je nejjednodušší. Byla by to jistota,“ řekl Grulich.

Stezka SkyWalk Klínovec, vizualizace padesátimetrové varianty.

Částka za pronájem by jak podle opozičních zastupitelů, tak podle některých zástupců veřejnosti, kteří se středečního jednání zastupitelstva zúčastnili, mohla být podstatně vyšší.

Petr Zeman, minoritní investor Skywalku, však věří, že nabídka je pro město dobrá. Ale hlavně konečná. S případným navýšením částky podle něj investor nepočítá.

Hlasování v květnu

Místostarosta Jáchymova František Holý na zastupitelstvu deklaroval, že město bude výsledky druhého referenda akceptovat i v případě, že nebudou závazné.

To se ovšem nezdá opozičnímu zastupiteli Michalu Balážovi. Svým návrhem usnesení proto požadoval, aby v případě, že druhé referendum nebude závazné, zůstaly v platnosti výsledky toho prvního, v němž se obyvatelé města postavili proti prodeji pozemků.

Tento návrh však přes hlasy koalice neprosadil. Neuspěl ani s návrhem, aby se referendum konalo současně s volbami do zastupitelstva.

Druhé referendum by se tak mělo v Jáchymově uskutečnit 20. května. Starosta původně chtěl plebiscit už 22. dubna, ale vzhledem k avizovanému prodloužení nouzového stavu kvůli uprchlické vlně z Ukrajiny, by tento termín nebyl možný. Volební místnosti by se měly ve třech okrscích otevřít mezi 9. a 21. hodinou.