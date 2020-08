Díky tureckým investorům by mohla do Varů létat linka z Istanbulu

„Snažíme se, abychom do kraje přivedli zahraniční investory, a to i v souvislosti s útlumem těžby, který kraj citelně poznamená. Chceme, aby tu vznikly nové pracovní příležitosti pro obyvatele regionu, a ti tak neměli důvod Karlovarský kraj opouštět. Představili jsme proto zástupci velvyslanectví několik zón v majetku Sokolovské uhelné, které by mohli podnikatelé využít,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Za českou stranu se jednání kromě hejtmana účastnili také zástupci Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje, starostka města Sokolov Renata Oulehlová a vedení společnosti Sokolovská uhelná, která je vlastníkem pozemků, na nichž by mohly vzniknout nové průmyslové zóny.

Turečtí investoři projevili zájem prosadit se v regionu s nanotechnologiemi. Potvrdil to advokát a člen podnikatelského sdružení DEIK Orhan Batur Karacibioglu.

„Karlovarský kraj v současné době bojuje s časem, a proto jsme se dohodli, že vytvoříme pracovní skupinu, která by zpracovala konkrétní návrhy, a ty pak předala k posouzení a projednání jak české, tak turecké straně. Vzhledem k mezinárodní spolupráci budou obě strany komunikovat pomocí videokonferencí, které ušetří mnoho času, a případná spolupráce může postupovat rychleji,“ doplnil hejtman Petr Kubis.

Spolupráce s tureckými investory by se kladně podepsala nejen na Sokolovsku. Svůj význam by měla i pro karlovarské mezinárodní letiště.

„V souvislosti s leteckou linkou Istanbul – Karlovy Vary povede Karlovarský kraj další samostatná jednání s tureckou stranou,“ dodala krajská mluvčí Jitka Čmoková.