U nás je bezpečně, léčbu neodkládejte, zní z Františkových Lázní

„V současné době máme jen ojedinělé nálezy pozitivně testovaných na covid-19 z Františkových Lázní,“ potvrdila zástupkyně vedoucí laboratoře společnosti Dia-Gon MP Cheb, lékařka Milena Škábová.

Ta uvádí, že celkově klesají i počty pozitivních nálezů.

„V tuto chvíli je proto zbytečné, aby někteří lékaři používali argumenty, které už nejsou v současné době pravdivé. Jejich zveřejnění vážně poškozuje ekonomiku lázeňských domů, které v řadě případů pozitivní lidi vůbec neměly. Úplně na začátku se nákaza vyskytla v jednom státním lázeňském ústavu. Podle našich informací ji sem přivezli hosté z Prahy. Ti ji také roznesli dál, protože se chodili bavit do města, kde se setkávali s ostatními,“ doplnila Škábová.

Podobný názor na pobyt v lázních má i prezident Svazu léčebných lázní ČR, lékař Eduard Bláha.

„Lázně jsou dnes jedno z nejčistších zařízení. Pobyt zde lidi ohrožuje méně než běžný život, cestování ve veřejné dopravě nebo pohyb v nákupních centrech,“ vzkázal Bláha, který je se situací ve Františkových Lázních dobře obeznámený.

„Ta kauza nebyla záležitostí lázní, ale jakési tančírny, kde se lidé nakazili. Dnes říkat, že lázně jsou nebezpečím, je nesmysl. V každém zařízení, kde lidé hromadně pobývají, samozřejmě může být nějaké procento bezpříznakových přenašečů. Ale to riziko není v lázních větší než kdekoli jinde. Naopak, je mnohem menší, protože režim v lázních je opravdu zdravotnický,“ konstatoval Bláha. Ten vidí velký problém v tom, že lidé nyní budou své léčení v lázních odkládat.

Varoval jsem seniory, trvá na svém Dlouhý

S názorem ústeckého primáře Dlouhého nesouhlasí ani starosta Františkových Lázní Jan Kuchař.

„Už začátkem září jsme zavedli přísná opatření a plošná testování na covid-19. Situace se rychle zklidnila a dnes registrujeme opačný trend než města v našem okolí či celá republika. Počet aktuálně nakažených ve Františkových Lázních se během této doby snížil cca o třicet procent. Je tedy zřejmé, že opatření jsou dodržována a že fungují. Návštěva lázní tedy není rizikem,“ popsal Kuchař.

Ten se v této souvislosti chystá podat na primáře Dlouhého trestní oznámení. „Jde mi o to, že si doktor, jako kapacita, jíž lidé věří, nezjistí fakta a mluví o problému, který jsme řešili už před měsícem. A vyřešili jsme jej. Nejde se vracet zpátky a město takto stigmatizovat. Hygienici mi potvrdili, že klastr Františkovy Lázně je zklidněný,“ konstatoval.

Primář infekčního oddělení ústecké Masarykovy nemocnice Pavel Dlouhý, který před návštěvou Františkových Lázní varoval, však tvrdí, že jeho varování směřovala v obecné rovině k ohroženým skupinám obyvatel, zejména k seniorům.

„Jedna věc je klastr, druhá věc je ta, že se v průběhu září v republice objevilo velké množství lidí, kteří si nákazu přivezli z Františkových Lázní. Jednalo se často o seniory, někteří skončili v nemocnicích, dokonce došlo k úmrtí. To jsou důvody, proč jsem reagoval a seniory před využíváním voucherů, ale i před jakýmkoli cestováním varoval. To není nic proti Františkovým Lázním. Těch případů však bylo hodně a povinností nás zdravotníků je ohrožené skupiny lidí chránit. Chápu, že to má nějaké dopady a rozumím i tomu, že situace není lehká. Na druhou stranu nemůžeme v tomto ohledu mlčet,“ dodal Dlouhý.