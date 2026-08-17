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Karlovarský kraj patří ke špičce v počtu dlužníků, nejhůř je na tom Aš

Jitka Dolanská
  10:28
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Nesplácené dluhy a následné exekuce drtí obyvatele regionu. Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s vysokým počtem lidí, kteří nezvládají vyrovnat své závazky. V rámci republiky region patří ke špičce. Zatímco v celé republice mělo nějakou exekuci 6,4 procent obyvatel nad 15 let, v Karlovarském kraji nesplácí 11 procent lidí.

Vyplývá to z projektu Mapa zadlužení. Data jsou uvedena za druhé čtvrtletí letošního roku. Podle odborníků jsou na vině bezhlavé půjčky s vysokými úroky i vytloukání klínu klínem, kdy si dlužníci berou další půjčky, kterými splácejí ty předchozí.

V rámci kraje jsou na tom nejhůř v Aši, kde 15,8 procenta lidí starších 15 let čelí nějaké exekuci. Přestože se jedná o mírné zlepšení oproti loňskému roku, není to důvod k radosti. Potíže má i Chodov, kde je ve finančních problémech 14,7 procent obyvatel starších 15 let, Sokolov s 13,7 procenty lidí v exekucích či Cheb, kde dluží 11,6 procent obyvatel nad 15 let.

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„Vím, že jsme na tom byli v předchozích letech výrazně lépe, takže se to zlepšuje. Ale fakt, že tady máme vyšší koncentraci lidí, kteří jsou v exekuci, není pro město zrovna výhra. Jenže ono to není tak, že by se obyvatelé Aše najednou rozhodli vzít si půjčky a nesplácet. V minulosti bylo v Aši velké množství nevyužívaných budov, které skupovali obchodníci s chudobou, udělali z nich ubytovny a svážejí sem sociálně slabé lidi z celé republiky. A s nimi i jejich dluhy a exekuční výměry,“ vysvětluje ašský místostarosta Pavel Matala.

Právě snaha, aby ve městě nevznikaly další ubytovny, byla důvodem, proč město s vykupováním problémových nemovitostí a jejich přeměnou na bytové domy už před lety začalo.

Obrovským problémem je ale i přeprodávání pohledávek mezi společnostmi, kdy se každá snaží získat něco navíc. Taková praxe lidi obrovsky drtí, protože dluh roste dál, přestože člověk splácí. „Potíž je, že lidé v takových případech absolutně ztrácejí přehled, komu a kolik vlastně dluží. Jedinou cestou ven je oddlužení za dohledu státu,“ potvrzuje poradkyně Bronislava Kapounová z obecně prospěšné společnosti GOPALA, která poskytuje kromě jiného dluhové, právní a podpůrné poradenství.

Vícečetné exekuce trápí tři čtvrtiny ašských dlužníků

Jako příklad uvádí klienta, který kvůli neschopnosti splácet hypotéku přišel o byt i o peníze, které do bydlení vložil. „Věřitelská společnost mu navíc napočítala obrovské úroky z prodlení. Z takového kolotoče se člověk sám nemá šanci vymotat,“ varuje poradkyně.

Potvrzuje, že zájem o poradenské služby je velký – do kanceláře dorazí průměrně jeden až dva klienti denně. „Přišel k nám pán, který dlužil přes pět milionů korun. Řešila jsem také manželský pár s více než třiceti exekucemi,“ dává příklad z praxe Kapounová a potvrzuje tak, že vícečetné exekuce trápí tři čtvrtiny ašských dlužníků.

Problém regionu podle ní navíc umocňuje i situace na trhu práce. Na Ašsku moc příležitostí není. Kdo nemůže dojíždět do Chebu nebo do Německa, má zkrátka smůlu.

„Také v případě oddlužení je Aš nad republikovým průměrem. Zatímco v České republice aktuálně prochází soudem schváleným procesem osobního bankrotu jedno procento dlužníků starších 15 let, v Aši byl ve druhém čtvrtletí letošního roku podíl lidí v oddlužení 1,7 procenta, v Sokolově 1,8 procenta, v Chebu 1,4 procenta. Karlovy Vary a Mariánské Lázně vykazují shodně podíl 1,1 procenta. V celém Karlovarském kraji tento podíl dosahuje 1,4 procenta.

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