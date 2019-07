Cheb hledá nového dopravce, musí mít moderní klimatizované autobusy

Provozovatel městské hromadné dopravy, společnost Autobusy Karlovy Vary, chce na pořízení nových vozidel získat dotaci z programu IROP.

Pokud plán vyjde, získá Cheb tucet nízkoemisních moderních autobusů, které nabídnou komfort cestujícím i úspory na provozních nákladech.

Smlouva o poskytování této služby, kterou má město uzavřenou se společností Autobusy Karlovy Vary, v prosinci příštího roku skončí. Zastupitelstvo schválilo klíčové kroky k výběru nového dopravce.

„Shodou okolností má společnost Autobusy Karlovy Vary právě v tuto dobu šanci získat dotaci na pořízení nových nízkoemisních autobusů. Nicméně, aby mohli žádat, potřebují mít příslib, že budou v Chebu provozovat dopravu dalších deset let,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Potvrdil, že zastupitelé společnosti příslib dali, nicméně souhlas podmínili několika podmínkami.

„Domluvili jsme se, že společnost udělá pro město kalkulaci nákladů a promítnou do ní předpokládanou úsporu, kterou by přineslo pořízení nových vozů na dotaci. My ale stejně vyhlásíme poptávkové řízení s tím, že pokud se objeví někdo s nižší nabídkou, tak buď na ni společnost Autobusy přistoupí, nebo s ní smlouvu neuzavřeme,“ řekl starosta, který předpokládá, že z přibližně 14 milionů korun, které město každoročně na provoz dopravy doplácí, by díky novým autobusům ušetřilo čtyři až pět milionů korun.

Žádost podají v září

Ředitel společnosti Autobusy Karlovy Vary Zdeněk Suchan uvedl, že společnost o dotaci, jež by pokryla 85 procent nákupu nových vozů, skutečně usiluje.

„Žádost máme připravenou, do konce září ji podáme. Na konci roku bychom měli vědět, zda jsme uspěli,“ potvrdil ředitel Suchan.

Podle jeho slov záleží i na tom, kolik bude žadatelů a zda budou peníze v programu, který je určený pro takzvané uhelné regiony, tedy kraje Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký, na všechny podané projekty stačit.

„A také bude důležité, zda bude ministerstvo ochotné případné chybějící peníze doplnit tak, aby vyhovělo všem žadatelům. Stejné to bylo i u předchozích programů,“ upřesnil s tím, že pokud bude společnost s žádostí úspěšná a dojde k podpisu dlouhodobé smlouvy s městem Cheb, v průběhu příštího roku by všech dvanáct autobusů nakoupila a v lednu 2021 by se v nich mohli svézt první cestující.

Stávající autobusy sice zatím splňují podmínky provozu, ale už stárnou a provozovatel je tak jako tak bude muset vyměnit. Pokud však nepomůže dotace, bude muset měnit za své.

A kolik takový autobus stojí? „Záleží na kapacitě a standardu. My jsme pro Cheb nastavili třeba požadavek klimatizace v celém autobusu a podmínku, že všechny vozy by měly být nízkopodlažní. To přinese vyšší komfort cestování nejen seniorům a lidem s postižením, ale například i matkám s kočárky. Zatím nevíme, jaké ty vozy budou ani od jaké budou značky, to teprve bude předmětem soutěže. Ale víme, že cena takového vozu se pohybuje kolem 6,5 milionu,“ vypočítal ředitel Suchan.

Vozy budou navíc vybaveny moderním informačně odbavovacím systémem a budou mít i další vymoženosti, například i nadále umožní platit jízdné kartou.

„Počítáme i s tím, že v té době už zřejmě bude fungovat nějaký integrovaný dopravní systém v rámci kraje,“ doplnil Suchan. Podle něj je teď nejpodstatnější, aby byla společnost s žádostí o dotaci úspěšná.