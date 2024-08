Za úplatek a s falešným potvrzením. Za kšefty s řidičáky obvinili 16 žadatelů

„V rozsáhlém případu trestné činnosti při získávání řidičského oprávnění bylo do současné doby obviněno již celkem 21 osob,“ shrnula současný stav policejní mluvčí Kateřina Pešková.

V policejní síti v roce 2022 uvázl zkušební komisař, tři provozovatelé autoškol a jejich komplic, který podle vyšetřovatelů pomáhal zejména s paděláním lékařských zpráv. V případě odsouzení jim hrozí tresty od deseti do šesti let vězení.

Zatčením této pětice ale celý případ neskončil, policisté dál hledali zájemce o řidičské průkazy, kteří k nim nepřišli legální cestou.

Dále kriminalisté obvinili dalších dvanáct lidí – žadatele o řidičské oprávnění ve věku 27 až 55 let – z podplácení a hrozí jim až šest let vězení. A obviněna je také čtveřice žadatelů ve věku 25 až 68 let. „Tyto čtyři osoby kriminalisté obvinili ze spáchání zločinu podplácení a přečinu padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu. Jednalo se o žadatele o řidičské oprávnění, kteří použili k žádosti o řidičské oprávnění i padělanou lékařskou zprávu. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na šest let,“ dodala policejní mluvčí.

Jak dále uvedla, vyšetřování tohoto případu nekončí a je údajně velmi pravděpodobné, že v nejbližší době dojde k obvinění několika dalších lidí.