Pilot se do poslední chvíle snažil stroj dostat dál od lidí, míní svědek

Na strništi, kde po letounu zůstala tmavá skvrna, i podél zničeného plotu domu v sousedství je stále možné najít zbytky kovu, šroubky či drobné úlomky. Jde o pozůstatky havárie historického letounu Hurricane. V jeho troskách zahynul zkušený pilot a letecký instruktor , který byl členem roudnického aeroklubu.

„Já jsem byl zrovna kousek odsud, když se to stalo. Najednou rána, zdvihnul se oblak prachu a ze zahrad začali vybíhat lidé. Nevěděl jsem, co se stalo. Až když jsem došel do ulice, viděl jsem, že se mi do předzahrádky dokutálel motor z letadla,“ ukazuje Miloslav Beneš místo, kde doutnající část letadla skončila.

Jedním dechem ale dodává, že lidé, kteří zde žijí, i návštěvníci leteckého dne měli obrovské štěstí. „Nikomu bych takový zážitek nepřál a pilota je mi líto. Myslím si, že se snažil na poslední chvíli letadlo nasměrovat do pole. Jinak by škody byly větší,“ říká Beneš a po chvíli pokračuje v zametání silnice před svým domem.

Podruhé se narodila

Jeho sousedka Jana Zajícová konstatuje, že se podruhé narodila. Do zahrady, kde v sobotu odpočívala, dopadla v neděli velká část trosek.

„Neměla bych šanci se odtud dostat, říká žena, která se pohybuje s pomocí chodítka. V sousedství letiště bydlí už šestadvacet let. A přiznává, že zvuku letadel se už bojí. „Není to dobrý pocit, když to slyšíte nad hlavou. Vždycky jsem se bála, že by se něco mohlo stát. A stalo se. Bylo štěstí, že v tu dobu tady po silnici nikdo nešel. Jen dva mladí a ti před motorem, který se shora koulel, utekli,“ vzpomíná Jana Zajícová.

Ta prý v době neštěstí právě odpočívala v domě. Když uslyšela ránu, nejprve si myslela, že jde o zemětřesení. „Jenže tohle byl jiný zvuk. Po chvíli mě napadlo, že asi spadlo letadlo.“

Na místo dorazili také samotní letci. K nehodě se nechtěli vyjadřovat. „Ne, nezlobte se, mluvit o tom nebudu. Je to příliš osobní,“ odmítá jeden z nich.

Připouští, že každý, kdo pravidelně sedá do letadla, s krizovými situacemi počítá.

Je to pro nás nenahraditelná ztráta, říkají organizátoři Leteckého dne

„Já viděl jen posledních pár metrů, byl jsem obrácený zády. Ale myslím si, a to je jen můj názor, že když pilot viděl lidi a domy, tak se snažil letadlo na poslední chvíli posadit někam, kde by udělalo co nejméně škody. I za cenu vlastního života. Ale to je jen spekulace. Víc ukáže pitva a závěry inspekce,“ dodává.

K nehodě se vyjádřili rovněž pořadatelé. „Za všechny organizátory, ostatní piloty a mohu určitě říct i všechny fanoušky letectví bychom chtěli v první řadě vyjádřit upřímnou soustrast celé rodině, příbuzným a kamarádům zesnulého pilota. Pro nás všechny je to nenahraditelná ztráta,“ konstatuje letový ředitel leteckého dne Miroslav Rod.

Podle jeho slov probíhal letecký den v souladu s podmínkami úřadu pro civilní letectví pro pořádání leteckých veřejných vystoupení. K samotné nehodě se nechtěl vyjadřovat. Doplnil jen, že bezprostředně po nehodě byly uvedeny v činnost nouzové plány, reakce záchranných složek byla okamžitá, letový provoz na letišti byl ukončen.