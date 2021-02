Nový chebský bazén by měl vzniknout na místě zahrádkářské kolonie

Bude zde prostor i na zimní stadion, který by se k bazénu měl v budoucnu přestěhovat. „Od léta připravujeme první kroky ke stavbě nového bazénového centra. Je to nezbytné. Stávající bazén dosluhuje, náklady na rekonstrukci by byly vysoké,“ objasnil chebský starosta Antonín Jalovec důvod, proč město začalo s hledáním nového místa.

Na novou lokalitu má hned několik požadavků. Místo by mělo být lehce dostupné a přitom tak velké, aby se do sousedství v budoucnu vešel i zimní stadion, případně další sportoviště.

„Náš zimní stadion ještě řadu let vydrží, ale každý odborník řekne, že je lepší mít tyto dvě sportoviště pospolu, protože se budou skvěle energeticky doplňovat,“ konstatoval starosta a hned vysvětlil, že čím víc bude zimní stadion chladit, tím víc odpadního tepla pro bazén vyrobí. A to znamená úspory.

Vyhledávací studii pro Cheb zpracovala specializovaná externí firma. Ta podle zadaných kritérií posoudila pozemky napříč městem. Odborníci hodnotili celkem šest lokalit.

„Byl mezi nimi prostor po bývalých kasárnách na Zlatém vrchu, pozemek u Lokomotivy, který v těchto dnech nabýváme od státu, i část parku u nemocnice. Do výběru se dostala také plocha po bývalém klášteře na Spáleništi nebo cvičiště za areálem společnosti Chetes. Z hlediska stanovených kritérií nejlépe vyšla zahrádkářská kolonie Mírový sad u železničního mostu do Hájů v ulici Osvobození. S tím jsme tak trochu počítali,“ řekl starosta.

Zahrádkáři se přesunou.

Důvodů je podle něj hned několik. Především dobrá dopravní dostupnost. Ta je důležitá vzhledem k tomu, že do bazénu budou mířit školní a předškolní třídy na plavecký výcvik. Dalším benefitem je velikost pozemku. Vešlo by se sem bazénové centrum s venkovním koupalištěm a později i zimní stadion.

„Jsme už delší dobu ve spojení se zahrádkáři a věc s nimi řešíme. Lidem, kteří by museli odejít, bychom přednostně přidělili zahrádky v jiných částech města,“ uvedl starosta už před časem s tím, že pokud by padlo konečné rozhodnutí a začalo se projektovat, mohli by zahrádkáři pozemky obdělávat ještě nejméně dvě sezony. Navíc pro stavbu bazénu by se využila pouze západní část zahrádkářské kolonie.

„Co se týče východní části, ta by byla zálohou pro zimní stadion nebo další sportoviště. Zahrádky by tu mohly fungovat nerušeně ještě řadu let,“ popsal starosta.

Přístup k bazénu by bylo možné vybudovat prodloužením Dragounské ulice, v případě zimního stadionu by se pak nabízel příjezd z ulice Osvobození.

Podle starosty Jalovce je vyhledávací studie jen první krok. K plánu se ještě musí vyjádřit veškeré komise i orgány města. „Je také třeba zajistit pro stavbu širší politickou shodu, protože realizace takového projektu výrazně přesahuje jedno volební období,“ doplnil starosta.

Podle jeho slov je ale nezbytné se na lokalitě vhodné k výstavbě bazénu shodnout co nejdříve. Už jen proto, aby zahrádkáři měli jistotu a projektanti mohli pokračovat v přípravách. Zda se nakonec nový bazén za více než čtvrt miliardy bude v Chebu stavět, záleží především na penězích.

„My s bazénem zatím nepočítáme, a to ani v rozpočtovém výhledu. Na projektovou přípravu peníze v rozpočtu samozřejmě jsou, ale zda se začne skutečně stavět záleží na tom, jaké dotační tituly budou vypsány a za jakých podmínek,“ uvedl starosta, který nevyloučil, že by nakonec mohlo město postavit bazén i za své.

„Například kdybychom získali podporu na dostavbu knihovny, mohli bychom peníze připravené na tento účel přesunout třeba na bazén,“ dodal starosta.