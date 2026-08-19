Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Píchl v lese, přišel o signál a šel bos. Pro kamaráda ale charitativní jízdu nevzdal

Jitka Dolanská
  10:18
Více než 300 kilometrů, přibližně 3 800 výškových metrů a výjezd na nejvyšší vrchol Krušných hor. Na dvoudenní cestu kolem Karlovarského kraje vyrazil sedmatřicetiletý Ondřej Sejbal z Pardubicka s jediným cílem. Pomoct kamarádovi Karlu Sankotovi, kterého brutální napadení připravilo o pohyb a řeč, a získat peníze na intenzivní neurorehabilitaci v Sanatoriích Klimkovice.

Jízda, o které průběžně informoval na sociálních sítích, vynesla 37 425 korun. Jména dárců si psal Ondřej na ruce, symbolicky je tak vezl celou cestu s sebou. Za každý kilometr cesty navíc věnoval Kájovi jednu korunu ze svého. Stejnou částku přidal také jeho tatínek, který jej na cestě doprovázel.

„Na začátku jsem vyjížděl se třinácti lidmi na ruce. Do cíle jsem jich nakonec přivezl 49, ale zdaleka to nebyli všichni. Chtěl jsem Kájovi pomoci doplnit částku potřebnou na říjnový dvoutýdenní pobyt. Nečekal jsem, že se to podaří hned první den. Svitla tak naděje, že by mohl do Klimkovic odjet rovnou na tři týdny,“ řekl Ondřej Sejbal, který si z cesty po Karlovarském kraji odnáší mnoho zážitků, objevil také řadu zajímavých míst.

„Velmi intenzivní vzpomínku na Boží Dar a na Klínovec si odnášejí moje nohy,“ konstatoval se smíchem Ondřej.

Ondřej Sejbal (vpravo) se rozhodl pomoct svému kamarádovi Karlu Sankotovi, který po brutálním napadení přišel o pohyb a řeč.
Lidé, kteří přispěli na neurorehabilitaci, se Ondřejovi Sejbalovi podepsali na ruce.
Ondřej Sejbal se svým otcem, který ho na cestě Karlovarským krajem doprovázel.
Ondřej Sejbal se rozhodl pomoct svému kamarádovi, který po brutálním napadení přišel o pohyb a řeč. Na kole se vydal na dvoudenní jízdu kolem Karlovarského kraje. Lidé, kteří přispěli na neurorehabilitaci, se Ondřejovi podepsali na ruce.
Ondřej Sejbal se rozhodl pomoct svému kamarádovi, který po brutálním napadení přišel o pohyb a řeč. Na kole se vydal na dvoudenní jízdu kolem Karlovarského kraje. Lidé, kteří přispěli na neurorehabilitaci, se Ondřejovi podepsali na ruce.
5 fotografií

Na své cestě nejzápadnějším krajem objevil například Valeč. „To místo na mapě vypadalo tak zajímavě, že jsem se rozhodl tam zajet, i když původně nebylo na plánovaném okruhu. A rozhodně nelituji. Podobně mne oslovila rozhledna na vrchu Háj u Aše,“ dodal Ondřej s tím, že největší krizi zažil za Přebuzí, kde píchl.

V lese bez mobilního signálu šel pět kilometrů vedle kola bos, protože si nechtěl zničit cyklistické tretry. S otcem, který jej na cestě pokaždé doprovází, se našli zhruba po hodině.

Do cíle v té chvíli zbývalo ještě asi 60 kilometrů, a tak Ondřej zvažoval, že trasu dokončí až následující den.

Když nemohl, podíval se na jména na rukou

„Paradoxně tehdy zafungovaly právě moje ruce. Věděl jsem, že mí kamarádi i úplně cizí lidé čekají, jestli opravdu dojedu. To byl motor, který mě hnal dál,“ popsal situaci Ondřej Sejbal. Po opravě defektu pokračoval a celou plánovanou trasu dokončil.

„Sledovali jsme každý Ondrův příspěvek na Facebooku i dění pod ním a ruce plnící se jmény pro nás byly velkým povzbuzením. Karel se snažil vše komentovat svým způsobem. Na Facebooku reagoval sice pouze smajlíky, ale velmi často jsem v jeho tváři viděla dojetí a občas i lesklé oči,“ prozradila Kájova maminka Zuzana Sankotová.

Těžká životní zkouška v 80 letech. Požár vzal seniorům domov, pojistka škodu nepokryje

Charitativní jízdou po Karlovarském kraji ale Ondřejova snaha získat pro Karla pomoc zdaleka nekončí. Plánuje řadu dalších aktivit. Třeba oslovit spoluhráče z fotbalového klubu, soupeře i fanoušky s tím, že přispět Karlovi může každý na transparentní účet Strom přání – Sanatoria Klimkovice.

Po napadení je ochrnutý, nečte, nepíše, skoro nemluví

Zvažuje také, že vyrobí plakát s výzvou pro místní hospodu a podobně. Na podzim chce Ondřej přijet na kole během charitativní jízdy až do Klimkovic a setkat se s Karlem během jeho rehabilitačního pobytu.

Karel Sankot je bývalý profesionální voják. Běhal půlmaratony, jezdil na kole a motorce, plaval, daroval krev a byl zapsaný v registru dárců kostní dřeně.

Život se mu obrátil vzhůru nohama v roce 2018. Když se pokusil uklidnit konflikt mezi hosty restaurace, byl při odchodu zezadu brutálně napaden. Utrpěl těžké poranění mozku a ze dne na den přišel o pohyb i řeč, pravou polovinu těla má téměř ochrnutou. Dnes zvládne krátkou procházku, na delší vzdálenosti používá vozík. Mluví minimálně, nečte ani nepíše. Chuť do života a schopnost smát se s kamarády mu ale zůstaly.

V Sanatoriích Klimkovice mu pomáhají intenzivní neurorehabilitační programy, které však zdravotní pojišťovny nehradí.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě

Premium
ilustrační snímek

Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá...

V Česku ráno mrzlo. V Krušných horách teplota klesla na minus 2,8 stupně

ilustrační snímek

Na několika místech v Česku ve středu ráno mrzlo. Pod bod mrazu klesla teplota na Šumavě, v Jizerských nebo Krušných horách. Nejchladnější ráno zaznamenala stanice Jelení v Krušných horách, kde bylo...

Budova má špatnou statiku, zdůvodnila firma odstoupení od rekonstrukce školy

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

Dlouhodobě nevyřešená statika objektu je důvodem, proč společnost PKS odstoupila od zakázky rekonstrukce Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Stav budovy je podle...

Drobná stavba? Ale jděte. Bradáčová žaluje dodatečné povolení kácení na Klínovci

Úsek lesní cesty označované jako rondo, která je propojkou mezi lyžařskými...

Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová podala správní žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje, které dodatečně povolilo rozšíření skiareálu na Klínovci. Rozhodnutí podle ní...

Rozdává světlo všem. V Mariánských Lázních požehnají křišťálové soše Panny Marie

Děkovný sloup na Goethově náměstí v Mariánských Lázních.

Někdy splývá s okolím tak, že není téměř vidět, jindy zazáří do daleka. Křišťálová socha Panny Marie na vrcholku děkovného sloupu je novou dominantou mariánskolázeňského Goethova náměstí. Nedávno ji...

Lidé se loučí se zesnulým spisovatelem Vladimírem Páralem

Spisovatel Vladimír Páral na valné hromadě spisovatelů ve Slovanském domě v...

Blízcí a veřejnost se ve středu od 11 hodin loučí se spisovatelem Vladimírem Páralem v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Autor úspěšných knih, podle kterých vznikla i řada filmů,...

19. srpna 2026  7:22,  aktualizováno  10:52

Píchl v lese, přišel o signál a šel bos. Pro kamaráda ale charitativní jízdu nevzdal

Lidé, kteří přispěli na neurorehabilitaci, se Ondřejovi Sejbalovi podepsali na...

Více než 300 kilometrů, přibližně 3 800 výškových metrů a výjezd na nejvyšší vrchol Krušných hor. Na dvoudenní cestu kolem Karlovarského kraje vyrazil sedmatřicetiletý Ondřej Sejbal z Pardubicka s...

19. srpna 2026  10:18

Největší tuzemské bateriové úložiště je v provozu, primát si ale udrží jen chvíli

Ve Vintířově na Sokolovsku začalo fungovat největší bateriové úložiště v Česku....

Největší bateriové úložiště v republice funguje od konce července v lokalitě zaniklé hornické vsi Lipnice u Vintířova na Sokolovsku. Řada úhledně vyrovnaných kontejnerů s bateriemi má za úkol...

18. srpna 2026  14:08

Kamion s balenou vodou se po nehodě převrátil na bok, řidič je vážně zraněný

Vážná nehoda na Karlovarsku. Řidič sjel s kamionem ze silnice, je vážně...

U Kozlova na Karlovarsku v úterý ráno havaroval kamion. Nákladní auto převážející balenou vodu skončilo mimo silnici. Řidič je ve vážném stavu.

18. srpna 2026  10:16

Dvanáct minut dechberoucí akrobacie. Šonka bude hvězdou letecké show v Chebu

Hlavní hvězdou Leteckého dne v Chebu bude Martin Šonka.

Odvážné kousky leteckých akrobatů, burácení motorů historických i moderních létajících strojů, vrtulníky i plavné a tiché kluzáky. Poslední srpnový víkend bude nebe nad Chebem patřit letadlům. Hlavní...

18. srpna 2026  9:42

Malátova muka: dva roky, pět klubů, jeden gól. V Litoměřicích věří v restart

Boleslavský útočník Sebastian Malát.

Poslední dva roky prožíval útočník Sebastián Malát spíš muka, než že by se hokejem bavil. Pendloval mezi pěti kluby, za dvě sezony vstřelil jediný gól. A v minulém ročníku kvůli zranění krku odehrál...

18. srpna 2026  7:51

Kraj hledá novou firmu, která opraví školní budovu. Dotace ohrožena není, tvrdí

V Karlových Varech začala demolice části historické budovy střední keramické...

Karlovarský kraje hledá novou firmu, která opraví starou budovu a postaví nový pavilon pro Střední uměleckoprůmyslovou školu keramickou a sklářskou v Karlových Varech. Důvodem je skutečnost, že firma...

17. srpna 2026  16:15

Karlovarský kraj patří ke špičce v počtu dlužníků, nejhůř je na tom Aš

ilustrační snímek

Nesplácené dluhy a následné exekuce drtí obyvatele regionu. Karlovarský kraj se dlouhodobě potýká s vysokým počtem lidí, kteří nezvládají vyrovnat své závazky. V rámci republiky region patří ke...

17. srpna 2026  10:28

Nejdřív práce, potom zábava. Přípravy na letošní festival Königsmühle vrcholí

Petr Mikšíček, objevitel Königsmühle a jeho popularizátor

V termínu od 21. do 23. srpna se v zaniklé osadě Königsmühle nedaleko Loučné pod Klínovcem uskuteční už 15. ročník stejnojmenného landartového festivalu. Osada se však začne hemžit lidmi už 17....

16. srpna 2026  9:15

Najdou poselství z minulosti? Františkolázeňský chrám se dočká nové věžičky

Duchovní správce chrámu, otec Metoděj Vít Kout, u věžičky kostela sv. Olgy ve...

Věžičku na vrcholu kostela sv. Olgy ve Františkových Lázních, nejstaršího pravoslavného chrámu v Česku, čeká oprava. Je v havarijním stavu. Práce na konstrukci a poškozených nosných prvcích hlavní...

15. srpna 2026  8:55

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Školačky měly rodit děti pro jiné. Obviněný pár z Březové skončil ve vazbě

Premium
ilustrační snímek

Ve vazbě v pátek skončila dvojice aktérů šokujícího případu zneužívání desítek žákyň na základní škole v Březové na Sokolovsku. V kauze, která už řadu měsíců hýbe městem, jsou obvinění bývalá...

14. srpna 2026  15:27

Poslední rozloučení s Vladimírem Páralem bude příští týden v Mariánských Lázních

Vladimír Páral na snímku z roku 1990

Smuteční obřad se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských lázních ve středu 18. září v 11:00 hodin. Spisovatel Vladimír Páral zemřel v noci na 10. srpna, kdy měl oslavit 94....

14. srpna 2026  11:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.