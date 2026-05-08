Vzácné koniklece v Doupovských horách ochrání přírodní památka Zvoníčkov

Jitka Dolanská
  7:57
Vzácné koniklece bude chránit nová národní přírodní památka Zvoníčkov. Oblast leží jižně od Kadaně, bezprostředně u hranic Karlovarského kraje a vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách. V prostoru budoucí rezervace vytváří koniklec pravděpodobně nejbohatší současně známou populaci na celém území České republiky.
Vzácné koniklece bude chránit nová národní přírodní památka Zvoníčkov. Na snímku je prvosenka jarní a plicník úzkolistý. | foto: Radek Fišer

Rozsáhlé kopcovité území v okolí bývalé obce Zvoníčkov hostí kromě konikleců vzácná společenstva rostlin, především stepních trávníků a teplomilných doubrav. O jejich ochranu se dlouhodobě snaží Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les. Ve své gesci má nejen celý Karlovarský kraj, ale i část území v Ústeckém kraji – Kadaňsko, Chomutovsko a Podbořansko.

„Zajišťujeme administraci žádostí z krajinotvorných programů ministerstva životního prostředí a pečujeme jako správci o území národních přírodních památek a národních přírodních rezervací,“ vysvětluje Jindřich Horáček, ředitel regionálního pracoviště. Jedním z takových území bude i nová národní přírodní památka Zvoníčkov, kterou lze navštívit nedaleko Kadaně ve východní části Doupovských hor.

Nově vyhlašované zvláště chráněné území se rozkládá na ploše větší než 500 hektarů a leží v katastrálních územích Úhošťany, Pastviny, Vilémov, Radonice a Rokle. Zahrnuje kopce s nadmořskou výškou od 500 až do téměř 700 metrů, jmenovitě kopce Kolina, Za Kolinou, Lipová, Kobyla a východní svahy nejvyššího Dubového vrchu.

Vzácné koniklece bude chránit nová národní přírodní památka Zvoníčkov. Oblast leží jižně od Kadaně, bezprostředně u hranic Karlovarského kraje a vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách.

Bude chránit reprezentativní společenstva vzácných rostlin. Z hlediska druhového bohatství patří toto území vedle blízké Národní přírodní rezervace Úhošť mezi botanicky nejvýznamnější místa celého regionu.

Hlavním předmětem ochrany je extrémně citlivý a kriticky ohrožený koniklec otevřený, druh, který je chráněn na území celé Evropské unie. Tento druh zde vytváří pravděpodobně nejbohatší současně známou populaci nejen v Doupovských horách, ale na celém území České republiky.

V současnosti je národní přírodní památka Zvoníčkov ve stavu oficiálního vyhlášení záměru ministerstvem životního prostředí.

„Právě v těchto brzkých jarních dnech se zde můžeme kochat blankytně modrými zvonky konikleců otevřených nebo subtilnějšími plicníky úzkolistými, které hojně doplňují sytě žluté květy prvosenek jarních. Již brzy tento časně jarní aspekt přejde a na příhodných místech pak můžeme objevit stovky rozkvetlých vstavačů mužských. A pokud se zastavíme na některé z dochovaných kamenných mezí, můžeme na zemi spatřit exoticky vyhlížejícího pavouka stepníka čenonohého nebo se zaposlouchat do jedinečného volání krutihlavů či skřivanů lesních,“ představuje pestré území jejich správce Radek Fišer z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Doplnil, že Zvoníčkov je ukázkovým příkladem citlivě obhospodařované zemědělské krajiny severovýchodních výběžků Doupovských hor s výskytem druhově bohatých rostlinných i živočišných společenstev na minerálně silném substrátu třetihorních čedičových vyvřelin.

