Ve Varech má vzniknout moderní stomatologická klinika s několika ordinacemi

Jitka Dolanská
  9:18
V Karlových Varech kraj plánuje vznik nové zubní kliniky s až sedmi ordinacemi pro smíšenou klientelu a alespoň dvěma ordinacemi dentální hygieny. Zdravotnické zařízení by postupně mělo zajistit péči pro až 4 500 nových pacientů. Součástí kliniky má být také ortodoncie, edukační centrum pro děti a možnost ošetření v celkové anestezii.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ošetření v celkové anestezii ocení například rodiče malých dětí, dětí s autismem i další pacienti, kteří běžné ošetření obtížně zvládají.

„Nová stomatologická klinika v Karlových Varech může výrazně posílit kapacity v regionu a nabídnout lidem kvalitní a dostupnou péči,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis, který označil dostupnost zubní péče za klíčové téma kraje.

Důležitou součástí návrhu je personální zajištění a dlouhodobá udržitelnost provozu. Kraj chce proto spolupracovat se zdravotnickými školami i lékařskými fakultami.

„Karlovarská krajská nemocnice je připravena se aktivně podílet na provozu kliniky i na organizaci péče. Nabídneme synergii s našimi zdravotnickými zařízeními, zejména zajištění anesteziologické péče a diagnostického komplementu,“ uvedl generální ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan.

Nyní se připravují veřejné zakázky na výběr provozovatele a zpracování projektové dokumentace. Nová zubní klinika by předběžně mohla otevřít na přelomu let 2027 a 2028. Zubní klinika vzniká také v budově chebské nemocnice.

