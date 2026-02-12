Karlovarský kraj posílí paliativní péči. Chybí koordinátor i specializované týmy

Jitka Dolanská
  9:54
V Karlovarském kraji chybí regionální koordinátor pro paliativní péči. Vzniknout by proto měla pracovní skupina, která se bude problémem zabývat, i paliativní týmy v každé nemocnici. Rovněž budou potřeba nové paliativní ambulance. To jsou výsledky jednání o rozvoji paliativní péče v regionu.

Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Na jednání se sešli představitelé kraje, zástupci nemocnic, České společnosti paliativní medicíny, zdravotnické záchranné služby a poskytovatelé paliativní péče v regionu.

„Jsme rádi, že první takovou ambulanci máme v Nejdku, v naší příspěvkové organizaci REHOS. Už nyní se na ni mohou obracet první pacienti a jejich rodiny,“ řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.

Podle jeho slov není pravda, že paliativní péče je poskytována pacientům až v závěru jejich života. Jejím cílem je zvýšení kvality života pacientů s nevyléčitelným, život ohrožujícím onemocněním.

Péče dostupná každému, kdo ji potřebuje

„Tato péče může být poskytována současně s probíhající léčbou tak, aby pacient mohl žít plnohodnotný život i s vážnou nemocí. Naší snahou je rozvíjet paliativní péči na území našeho kraje, aby byla dostupná a dostala se skutečně každému a v takovém rozsahu, jak ji kdo potřebuje,“ doplnil Kubis.

Za naprosto nezbytnou považuje paliativní péči stávající ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan, který se v posledních dvou letech problematice paliativní péče v domovech se zvláštním režimem intenzivně věnoval.

Spolu s předsedou České společnosti paliativní medicíny Ondřejem Kopeckým byl také iniciátorem setkání, na kterém se o paliativní péči hovořilo.

„Po nástupu do Karlovarské krajské nemocnice jsem se zaměřil na celkovou situaci paliativní péče v Karlovarském kraji, zejména na dopady jejího nedostatečného ukotvení ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Právě tyto skutečnosti mě vedly k zahájení systematického mapování paliativní péče v regionu ve spolupráci s lékařem Ondřejem Kopeckým,“ uvedl ředitel Štefan.

„Uspořádali jsme dva odborné semináře s poskytovateli paliativní péče, jejichž cílem bylo nastavit projekt tak, aby jej mohl Karlovarský kraj převzít a dlouhodobě systémově zastřešit,“ pokračoval ředitel s tím, že je také potřeba vzdělávat a rozvíjet personál v oblasti paliativy, což se týká zejména praktických lékařů, zaměstnanců domácí péče, pobytových sociálních služeb, ale i záchranné služby.

Potřebná je cílená podpora zájemců o specializaci v oblasti paliativní medicíny, zásadní oblastí je pak komunikace s pacientem a jeho rodinou.

Vstoupit do diskuse

