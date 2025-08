7:38

Počasí přeje houbám. Podle mykologů by v Karlovarském kraji mohly co nevidět začít houbařské žně. Ačkoli roste nejvíc jedovatých hub na podzim, pozor je třeba si dávat při každém houbaření. Nemocnice v Karlových Varech proto otevřela mykologickou poradnu. Odborník tam poradí nejen s tím, jak jednotlivé druhy rozpoznat a jak je dobře upravit, ale také co dělat, pokud je podezření na otravu.