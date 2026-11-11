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Stav silnic v kraji bude sledovat autonomní vozidlo, další má svážet odpad

Autor: ,
  12:21
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Němec, MAFRA

Na komunikacích v Karlovarském kraji by se mohla už brzy objevit první autonomně řízená auta. Kraj připravuje projekt diagnostického vozidla, které by mělo vyhodnocovat stav silnic, Cheb zase plánuje pořízení vozu na sběr odpadků z košů v centru města. Obě tato vozidla by se měla pohybovat bez řidiče.

Podle náměstka hejtmana Karlovarského kraje Martina Hurajčíka jsou v této oblasti zatím administrativní překážky. Věří ale, že by se vozidlo mohlo na komunikacích objevit už v příštím roce, nejprve na cyklostezkách.

„Jsme v administraci projektu. My samozřejmě musíme soutěžit veškerá tato zařízení, což je v našich poměrech poměrně nepříjemná věc, protože ono není moc firem, které by tyto systémy a technologie nabízely. Může se kdykoliv kdokoliv odvolat. Nemáme s tím jako Česká republika zatím velké zkušenosti, ale chceme to co nejrychleji dotáhnout do konce, aby už jsme konečně inovativní vozidla na našich cyklostezkách měli. A posléze, abychom je mohli vyslat na silnice třetích a druhých tříd a samozřejmě i na další obecní a místní komunikace,“ uvedl Hurajčík.

Zatímco na veřejné silniční síti brání nasazení autonomních vozů chybějící legislativa, cyklostezky jsou účelovou komunikací, kde by diagnostický vůz mohl jezdit už nyní. V první fázi by mělo jít o jedno vozidlo a teprve reálný provoz ukáže, jestli bude potřebné pořídit vozů více.

„Vozidlo umí kompletní diagnostiku s příslušenstvím komunikace, ať už jakékoliv. To znamená, že když vozidlo jede, tak kontroluje kvalitu komunikace, stálost, pevnost, kde je potřeba udělat jakákoliv oprava, ale samozřejmě kontroluje i dopravní značení, svodidla, příkopy, jestli tam jsou nějaké stromy, jestli zasahují větve do výhledu vozovky a podobně,“ řekl Hurajčík.

Nepůjde ale jen o záznam stavu komunikace, ale i vyhodnocení nasbíraných dat a doporučení, kde je třeba udělat opravu. Správci silnic tak budou moci vyslat pracovníky přímo na konkrétní místo s konkrétním úkolem, místo toho, aby četa projížděla celou komunikaci a hledala závady. To by mělo podle Hurajčíka ve výsledku ušetřit náklady a výrazně zlepšit plánování údržby.

Kraj na projekt vyčlenil zhruba osm milionů korun, přičemž ale doufá, že se přidají i soukromé firmy, které by využily možnosti a vyvíjely na diagnostickém vozidle vlastní inovace.

Podle odborníka na autonomní dopravu a člena představenstva Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Petra Vašty mají projekty veřejné správy v této oblasti nevýhodu v tom, že se na zakázky musí vypisovat soutěže. Vedení měst se mění, a projekty se tak připravují delší dobu, než kdyby jejich nositeli byly soukromé subjekty.

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