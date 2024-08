Řidič vezl deset kilo pervitinu, byl rozdělený do krabiček na jídlo

Droga byla uložená v plastových krabičkách na jídlo a zabalená v černém igelitovém pytli.

„Při kontrole byl řidič vozidla ztotožněn jako pětapadesátiletý cizinec. Podrobil se orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu i orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek s negativním výsledkem,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Pozornost policejní hlídky ale upoutal igelitový pytel v zavazadlovém prostoru. V něm objevila bílou krystalickou látku. Na místo proto přivolala psovoda se služebním psem a kriminalisty

„V uvedeném pytli bylo následně zajištěno téměř 10 kilogramů pervitinu,“ upřesnil policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Podobný zásah je podle něj výjimečný, většinou policisté při podobných akcích nacházejí menší množství drog.

Podle zjištění iDNES.cz vozidlo řídil pětapadesátiletý Makedonec. Policisté ho na místě zadrželi a kriminalisté ho obvinili ze spáchání zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

„Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného cizince do vazby, což akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby. V případě prokázání viny mu hrozí až dvanáct let vězení,“ dodal policejní mluvčí Kopřiva.