Je skvělý pro život, láká na bydlení v Karlovarském kraji nová kampaň

Mohli odejít třeba do Prahy nebo do zahraničí, ale neudělali to. Domovem jim zůstal Karlovarský kraj. Jedním z nich je například designer Jiří Hanek.

„Žiju a pracuju v Karlových Varech. Vedle kanceláře mám řeku Rolavu, v pauzách se můžu osvěžit ve vodě nebo přemýšlet při chůzi kolem řeky. Když jsem pořád u počítače, tak je to zásadní věc. V zimě se dají někdy zvládnout i běžky v Perninku, nádraží je vedle a ve vlaku si přečtu lejstra. Jednou za čas porada s kolegy v Praze, to není problém. S těmi, co jsou na Slovensku, v Holandsku nebo Norsku, si dám skype. Pak ho zaklapnu a za 20 minut jsem u rybníka na jámě u Otovic, kde je to nádherné. To v metropoli nejde,“ popsal.

Zároveň dodal, že z hlediska jeho podnikání je úplně jedno, jestli sedí fyzicky v Praze nebo Karlových Varech, z hlediska života je podle něj lepší v Karlových Varech, kde je všechno blízko. „Nezastíráme, že problémy tu jsou, je ale třeba říkat i ta pozitiva,“ uvedl designer.

Karlovarský region je úžasným místem pro život i pro výtvarnici a designérku Lenku Sárovou Malískou.

„Cítím se tu doma. V přírodě Krušných hor objevuji čistou krásu, která mě neustále naplňuje a je mi nekonečnou inspirací v malbě. Porcelán, se kterým pracuji, je tu také doma. Nejkvalitnější ložiska kaolinu jsou právě u nás. Hodně cestuji, přesto se vždy ráda vracím,“ uvedla.

S kampaní se mohou lidé setkat například na sociálních sítích, tváře Jiřího Hanka, Lenky Sárové Malíské a dalších vídají na billboardech v ulicích měst.

„Kampaň je zaměřená na posílení zdravého patriotismu, na sdílení pozitivních příběhů úspěšných lidí u nás v regionu, představení příběhu našich inovačních tahounů a ambasadorů,“ uvedla Martina Weissová, zástupkyně ředitele Karlovarské agentury rozvoje podnikání (KARP), která za nápadem stojí.

Jeho prostřednictvím cílí především na žáky, studenty a absolventy, kteří jsou podle Martiny Weissové klíčoví pro nastartování inovačního myšlení v regionu.

Dalšími skupinami, které chce kampaň oslovit, jsou rodiče, školy a školská zařízení. „Ambasadoři jsou zajímavé a inspirativní osobnosti, které veřejně hovoří o tom, proč tady pracují, žijí v Karlovarském kraji a jak vidí jeho budoucnost. Rádi bychom tím změnili kulturu v regionu a uvolnili tvůrčí potenciál obyvatel k inovacím,“ vysvětlila Martina Weissová.

Kampaň bude v tomto režimu pokračovat do března, poté ji čeká vyhodnocení a navazující projekt, který začne v srpnu.

Náklady kampaně jsou 300 tisíc korun, které kompletně platí Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání prostřednictvím projektu nazvaného Smart Akcelerátor.

Mezi dvanácti tvářemi, které v současné době představuje, je kromě designerů třeba také grafik, marketér a blogger Jaromír Knechtl, divadelní herec Viktor Braunreiter, ředitel sokolovské integrované školy Pavel Janus, ředitelka studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Lenka Chlebková či ředitel strojírenského podniku EPT Tomáš Musil.

„Všichni víme, jak se každým rokem snižuje počet lidí v regionu i v jednotlivých městech. Jako krajská rada se snažíme přivést do kraje investice, snažíme se vymyslet díky programu Restart, aby se zde lépe žilo. To je jedna strana problému. Druhá strana problému je, že i my sami se o našem kraji nepříliš lichotivě vyjadřujeme. Přes agenturu KARP jsme se snažili dát dohromady všeobecnou strategii, co všechno dělat proto, abychom si udělali lepší obrázek o našem kraji,“ řekl krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů (Piráti).

Podle Českého statistického úřadu v současné době klesl počet obyvatel na 294 821 lidí. Od roku 2005 region přišel o více než 17 tisíc obyvatel (podrobněji v článku Karlovarský kraj se vylidňuje nejrychleji v Česku, lidi láká hlavně Praha).