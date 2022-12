Kampaň v ruštině může ublížit reputaci Varů, vadí opozičním zastupitelům

Iniciátorem zrušení kampaně je Adam Klsák (KOA). „Takzvaná speciální operace má statisticky prokazatelně podporu většiny ruského obyvatelstva. Populace ruského původu v evropských zemích proti válce většinou aktivně nevystupuje. Naopak. Část v Evropě žijících Rusů pořádá manifestace na podporu ruského režimu, či zmírnění sankcí,“ uvedl Klsák v dopise primátorce Andree Pfeffer Ferklové (ANO).

Propagace Karlových Varů v ruštině je podle něj nevhodná i vzhledem k tomu, že město hostí válečné uprchlíky z Ukrajiny. „V krajním případě se tak může jednat i o bezpečnostní hrozbu pro tuto velice zranitelnou skupinu. V neposlední řadě může být celá věc velmi snadno zneužita ruskou propagandou jako důkaz škodlivosti sankcí,“ naznačil další aspekty zastupitel.

Podle Josefa Dlohoše, ředitele Infocentra města Karlovy Vary, které je zadavatelem ruskojazyčné kampaně, je tato forma prezentace města určená pro úzkou skupinu lidí. „Je směřována na zařízení nastavená v nativní ruštině. Tedy na mobily a počítače, kde je nastavená ruština a azbuka. Nikomu jinému se nezobrazuje,“ vysvětlil Dlohoš.

Využívají dlouhodobé pobyty

Připustil, že ruskojazyčná kampaň může být v současné době vnímána dvojsečně. Vznikala půl roku po domluvě s karlovarskými hoteliéry. „Důrazně se ale distancujeme od válčícího Ruska a odmítáme jakoukoli podporu ruskému režimu Vladimira Putina,“ zdůraznil Josef Dlohoš.

Kampaň má podle něj ryze pragmatické důvody. „Je to komunita, která Karlovy Vary zná a vrací se do nich. Navíc je jednou z mála skupin, které využívají dlouhodobé lázeňské pobyty,“ řekl ředitel karlovarského infocentra. Právě na jejich propagaci v zahraničí se chce infocentrum více zaměřit.

Západ českému lázeňství nevěří

„Pokud totiž přijede do Karlových Varů Němec, Brit nebo Ital, je to ve většině případů na krátkodobý wellness pobyt. Našemu lázeňství prostě nevěří. Bude ještě dlouho trvat, než tyto trhy uvyknou a budou osloveny naší komplexní lázeňskou péčí, tak jak ji známe a tak jak ji budeme nabízet v příštích letech,“ doplnil Dlohoš.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové je však marketingová kampaň součástí i krajské kampaně, kterou produkuje destinační agentura Karlovarského kraje Živý kraj.

„Není zaměřená na Rusko, ale na lidi, kteří žijí v rámci Evropy a nejvíce v Německu, a pouze mluví rusky. To znamená, že to jsou občané Evropské unie, ale mluví rusky. To znamená, že nemíříme na Rusy v Rusku, aby k nám přijeli, to je třeba odlišit,“ uvedla.

Podle ní ruskojazyčná kampaň cílí i na příslušníky dalších států bývalého Sovětského svazu, kteří nejsou z Ruska, ale rusky mluví.

Karlovy Vary jsou podle primátorky památkou UNESCO právě kvůli svému lázeňství. „My se snažíme pro něj najít v současné složité době klientelu. Pokud nebude hostů, kteří by naše lázně využívali, skončí lázeňství jako takové,“ dodala Pfeffer Ferklová.

„V žádném případě se nechceme dopouštět paušalizace či předsudků. Karlovy Vary byly vždy kosmopolitním městem a právě tuto otevřenost si všichni přejeme zachovat. Zároveň ale odmítáme, aby rezignovaly na morální hodnoty evropského prostoru,“ naznačil v dopise primátorce Adam Klsák.