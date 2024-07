Vyčarujte mi peníze, nechte zmizet manželku. To slyším často, říká kouzelník

Kdyby mohl, zřejmě by si Kamil Burda vyčaroval, aby jeho den měl více než dvacet čtyři hodin. Profesionální kouzelník a moderátor je v jednom kole, zvládá několik vystoupení denně a pamatuje i časy, kdy čaroval na jedenácti silvestrovských oslavách za sebou. Přesto ho profese stále baví. Nejvíce si při vystoupeních užívá spokojené úsměvy dětí i dospělých. „Rád nabízím divákům humor a zábavu, ale jde mi i o to, aby show byla příjemná a inteligentní,“ svěřil se jenišovský kouzelník.

Kouzla vás fascinovala od dětství? Jaké byly vaše kouzelnické začátky?

Začátek mého kouzlení se datuje zhruba do roku 1983. Tehdy jsem trávil léto u babičky a dědy v Rokycanech. Půjčil jsem si tam v knihovně dětskou knihu o kouzlení. Ta mě velice zaujala a řekl jsem si, že bych mohl kouzla z knihy vyzkoušet. Ze začátku mi triky moc nešly, ale nevzdal jsem to. Kouzlení mě tedy baví od deseti let. Knihu jsem pak samozřejmě vrátil, ale zájem mě neopustil. Po spoustě let se mi pak podařilo tuto knížku sehnat a uchovávám ji jako takový talisman a vzpomínku na zrod kouzelnické dráhy. (úsměv)