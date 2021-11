Další kameny připomínají v Karlovarském kraji sousedy zmizelé za války

Byli to docela obyčejní lidé. Tady se narodili a tady žili. Jenže pak přišla doba, kdy se z nich stali jen kvůli původu občané druhé kategorie. Zrůdný nacistický systém semlel všechny židovské obyvatele kraje, kteří nestihli včas utéct do bezpečí.

Vzpomínkou na ně jsou kameny zmizelých, takzvané stolpersteiny. Zavražděné obyvatele si v úterý připomněli v Sokolově, dnes se v Karlových Varech objeví dalších sedm kamenů.



Drobné památníky v podobě lesklých dlažebních kostek připomenou všem kolemjdoucím jména zmizelých sousedů, kteří v průběhu 2. světové války museli opustit své domovy a už se nevrátili. Slavnost začíná v 16 hodin před domem Beethoven v karlovarské Zahradní ulici, posledním bydlištěm Ottilie Wolfové.

Ta se narodila v roce 1879 v Mariánských Lázních. Vdala se, narodily se jí dvě děti, dcera Edita a syn Arnošt. Rodina žila v Karlových Varech. V době protektorátu přesídlila do Prahy, odkud byla Wolfová transportována koncem ledna 1942 do Terezína. O dva měsíce později dostala příkaz nastoupit do vlaku směřujícího do koncentračního tábora Izbica. Tam byla zavražděna. Bylo jí 62 let. Položení kamene se zúčastní její vnučka, zástupci města, kraje a židovské obce.

Vzpomínat se bude i u památníku židovským obětem v Sadové ulici.



V neděli 14. listopadu se pak v kině Drahomíra uskuteční u příležitosti 83. výročí takzvané Křišťálové noci, nacistického pogromu na Židy, veřejné shromáždění. Akce, která začíná ve 14 hodin, se jako hosté zúčastní například velvyslankyně Státu Izrael Anna Azari či vrchní zemský rabín Karol Sidon.

V průběhu úterní slavnosti v Sokolově byly položeny tři nové kameny zmizelých. Osazeny byly před bývalým katastrálním úřadem v ulici U Divadla a dva spočinuly na Starém náměstí.



Připomínají památku židovských obyvatel města Julia Herrmanna, Marie Steinigerové a Solomona Feuersteina, posledního sokolovského rabína. Aktu se zúčastnil jeho pravnuk Yonathan Kohn z Izraele, další příbuzní přijeli z USA.

Jak připomněl mluvčí města Vladimír Meluzín, první dva kameny zmizelých byly v Sokolově uloženy do dlažby už loni 10. listopadu. V době proticovidových opatření se však akce na Starém náměstí uskutečnila bez původně plánovaného setkání s veřejností.



Starostka Renata Oulehlová nicméně už tehdy prozradila, že město Sokolov chce v této vzpomínkové činnosti pokračovat a každý rok na výročí Křišťálové noci plánuje odhalit alespoň jeden kámen.

„Nacistická perzekuce krutě postihla více než sto židovských obyvatel města, kteří se zde narodili, vyrůstali nebo pracovali, případně se přistěhovali odjinud a v Sokolově prožili řadu klidných let,“ doplnil Meluzín.

Kameny rozeseté po celé Evropě

Kameny zmizelých je možné najít rovněž v Chodově, kde byly v roce 2015 položeny úplně první pomníčky v kraji. Letos k těm stávajícím přibylo osm nových. Celkem jich tu v ulicích připomíná někdejší obyvatele už čtyřiadvacet.

S myšlenkou takzvaných stolpersteine, neboli kamenů, o které je třeba zakopnout, přišel Gunter Demnig, německý umělec, jenž první kámen položil již v roce 1992 v Kolíně nad Rýnem.

Kameny v podobě dlažební kostky o rozměrech 10 krát 10 centimetrů jsou koncipovány jako vzpomínka na oběti nacismu a kladou se většinou před dům, kde dotyčná osoba žila. Myšlenka se poměrně rychle ujala a za necelé tři desítky let od jejího vzniku bylo po Evropě položeno na 67 tisíc kamenů ve více než dvou desítkách evropských zemí.