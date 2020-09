Kameny zmizelých v dlažbě připomínají pohnutý osud ostrovské rodiny

Hned dvakrát umírá podle židovské nauky každý člověk. Poprvé, když fyzicky odejde z tohoto světa, a podruhé v okamžiku, kdy se na něj zapomene. Od toho, aby se nezapomnělo na oběti holokaustu, existují takzvané Stolpersteine, tedy Kameny zmizelých.

První dva osadili v Ostrově představitelé města v Nádražní ulici. Navěky budou připomínat pohnuté osudy Louise Löwensteinové a jejího syna Fritze Ericha.



Louise Löwensteinová se po smrti manžela Rudolfa stala spolumajitelkou ostrovské porcelánky PULS (Pfeiffer und Löwenstein Schlackenwerth). Po nástupu fašismu židovská rodina o svůj majetek přišla a Louise s Fritzem skončili v červenci 1943 v terezínském ghettu, odkud transportem putovali do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Tam oba 7. března 1944 zahynuli.

„Symbolický hrob mají oba na karlovarském židovském hřbitově. Kameny zmizelých budou trvalou připomínkou osudu rodiny,“ uvedl historik Josef Macke, iniciátor osazení prvních Kamenů zmizelých v Ostrově. Věří, že do budoucna se podaří dohledat osudy dalších židovských rodin z Ostrova. Kameny v Nádražní ulici před domem číslo popisné 297, kde Löwensteinovi žili, tak podle jeho názoru nemusejí být v Ostrově zdaleka poslední.

Nabízí se ovšem možnost osadit dlažební kostky s měděnou deskou s vyrytými jmény a daty rovněž před ostrovský zámek. Tam totiž bylo za války sídlo gestapa a podle Mackeho je zdokumentovaná řada případů lidí z regionu, kteří zemřeli po pobytu v něm.

Zmizely tisíce lidí

Druhá světová válka byla pro židovské obyvatelstvo v regionu pohromou. Dokumentoval to současný předseda Židovské obce Karlovy Vary Pavel Rubín. „Před válkou měla obec v Karlových Varech 2650 členů. Po válce se jich do města vrátilo 26,“ uvedl při slavnostním položení Kamenů zmizelých.

Neznamená to ale, že 99 procent členů obce zahynulo v koncentračních táborech. „Někteří prostě neměli důvod se do Karlových Varů vracet,“ vysvětlil. Několik let po válce měla Židovská obec v Karlových Varech 400 členů, aktuálně jich je 93.

Stolpersteine, tedy Kameny zmizelých, jsou projektem německého umělce Guntera Demniga. První osadil na sklonku roku 1992 před radnicí v Kolíně nad Rýnem. V regionu se poprvé objevily v roce 2015 v Chodově, kde připomínají osud rodiny židovského obchodníka s potravinami a bavlnou Eduarda Kronbergera.

„Ještě na podzim budeme osazovat Kameny zmizelých i v Karlových Varech a v Lokti, na příští rok plánujeme Mariánské Lázně a Sokolov,“ doplnil za karlovarskou Židovskou obec její předseda Pavel Rubín.