Čtyřnohé modelky z kočičího útulku opět zapózovaly pro tradiční kalendář

Podle provozovatelky útulku Anny Křehlíkové útulek každoročně prodá kolem čtvrt tisícovky kalendářů, a to nástěnných i stolních. „V průměru každý vyjde na částku kolem dvou stovek. Lidé je chtějí jako netradiční dárek, mnozí je rozdávají na přelomu roku svým známým a kamarádům. Posíláme je po celé republice, často i do Německa. I tam máme podporovatele. Pro každého může být kalendář praktickým dárkem,“ přibližuje Křehlíková.

Ta se před lety inspirovala a po vzoru jiných spolků začala nabízet vlastní „kočičí“ kalendář. Dílem proto, aby získala peníze na péči pro zvířata, o které se stará, dílem to je pro útulek i reklama a šance proniknout do povědomí veřejnosti.

„Snímky v kalendáři jsou tvorbou fotografky Veroniky Přikrylové. S kočkami to umí, mnohé pózují jen za pohlazení nebo hračku. A když se některá schová, Veronika dokáže trpělivě sedět a čekat, až se micka objeví. A pak ji cvakne. Ale musím zdůraznit, že naše modelky jsou většinou velmi ochotné a nesmírně šikovné. Řada z nich si focení vysloveně užívá. Třeba Mája, Matýsek či Mourek, to jsou takoví naši supermodelové,“ směje se Křehlíková a sklání se k mourovaté Bublině, která se jí tře o nohy a dožaduje se pozornosti.

Upravené fotografie následně míří k rukám Veroniky Petříčkové do Karlových Varů, která kalendářům vtiskne finální podobu a vše odešle do tisku. Letošní dvoutýdenní kalendář navíc kromě fotek obsahuje i citáty slavných osobností. Například Leonardo da Vinci prý řekl: „I ta nejmenší kočka je největším mistrovským dílem“. Charles Dickens se zase vyznal, že „Není většího dárku než kočičí láska“.

V současné době se útulek, který je soukromou organizací, stará o přibližně 120 zvířat. Část z nich je v dočasné péči. To znamená, že se o ně starají dobrovolníci přímo ve svých domovech. Jde hlavně o koťata, která jsou velmi malá a v útulku by na ně nebyl čas, nebo kočky, které z nejrůznějších důvodů potřebují speciální péči.

Provozovatelka útulku Anna Křehlíková přitom sama chodí do práce. O kočky se stará ve svém volném čase. „Je to tak. Po práci mne čeká druhá šichta. Vyčistit kočičí toalety, nakrmit, zkontrolovat, ošetřit, podat léky, odvézt na veterinu, případně vyrazit do terénu kvůli odchytu. To je moje každodenní činnost,“ přitakává.

Roční náklady na provoz útulku se pohybují kolem půldruhého milionu korun. Dotací a pronájmem prostor pomáhá spolku Láskou ke kočkám město Sokolov. S většinou dalších nákladů ale útulek spoléhá na dárce a podporovatele.

„Díky prodeji kalendářů je možné kočkám přilepšit na jídle, pořídit pro ně speciální dietní krmivo, které potřebují zejména starší zvířata. Mohu koupit vitamíny nebo zaplatit veterinární péči. Kromě koupě kalendáře mohou lidé pomoci i jinak, veškeré informace ráda poskytnu,“ ujišťuje Anna Křehlíková, které s péčí o kočičí osazenstvo útulku pomáhá její bratr.

„Vzhledem k tomu, že jsme v poslední době často v terénu nebo na veterině, moc prosím, aby případní dárci sledovali informace na našich webových stránkách. Mohlo by se stát, že v útulku narazí na zamčené dveře. Tak aby nebyli zklamaní,“ dodává Anna Křehlíková.