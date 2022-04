Karlovarské centrum pro uprchlíky se přesune do krajské knihovny

Příliv válečných uprchlíků slábne, a Karlovarský kraj tak může dosavadní působiště KACPU – karlovarskou KV Arenu uvolnit. Vrátí se sem sportovní aktivity a připravované kulturní a společenské akce.

„V současnosti je centrum v KV Areně stále v provozu, ale denní počet uprchlíků z Ukrajiny poklesl ze zhruba 700 denně v průběhu března na zpravidla 100 lidí,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

„Abychom neblokovali nadále velkou plochu KV Areny a mohli se tam vrátit sportovci i návštěvníci kulturních akcí, ale zároveň abychom zachovali činnost centra, rozhodli jsme se pro jeho přemístění do nového depozitáře krajské knihovny v Karlových Varech - Dvorech. Podle hasičů a celého týmu krizového řízení splňuje depozitář nároky na provoz KACPU a na potřebnou infrastrukturu. Navíc sídlí v těsné blízkosti Úřadu práce ČR, kde mohou zaregistrovaní uprchlíci rovnou vyřizovat potřebné agendy,“ dodal hejtman.

V současné době hejtmanství řeší, zda bude s dočasnou změnou využití depozitáře souhlasit poskytovatel dotace z EU na jeho vybudování.

Ke stěhování by podle plánů mělo dojít na konci dubna. Od 1. května by KACPU mělo fungovat bez problémů v nových prostorech. I po přestěhování se počítá, že bude uprchlíky přijímat 24 hodin denně a sedm dní v týdnu s tím, že registrace a s ní spojená administrativa poběží od 8 do 18 hodin.

„Moc děkujeme za spolupráci vedení KV Areny a města Karlovy Vary, velký dík za pochopení a podporu patří klubu HC Energie a jeho fanouškům,“ zdůraznil hejtman Kulhánek.

Po přestěhování uprchlického centra se vedení KV Areny uvolní ruce pro pořádání nasmlouvaných akcí.

„Od počátku června máme prakticky každý víkend nějakou. Ať už jsou to závody v gymnastice, nebo třeba Maturáles,“ potvrdil Jan Trubač, pracovník marketingu KV Areny.

Halu bude ale nutné vrátit do původního stavu před přestavbou na uprchlické centrum. V praxi to například znamená znovu předělat systém otevírání dveří. Jeho prostřednictvím se totiž usměrňoval tok lidí v KACPU. Lidé z KV Areny na to budou potřebovat zhruba dva týdny.