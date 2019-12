Zesnulou náměstkyni hejtmanky má nahradit žokej Váňa, bude ale jen radním

11:32 , aktualizováno 11:32

Zesnulou hejtmančinu náměstkyni pro kulturu Danielu Seifertovou by měl v karlovarské krajské radě za hnutí ANO nahradit český dostihový jezdec, chovatel a trenér Josef Váňa. V krajském zastupitelstvu je od roku 2016. Nebyl by ale náměstkem, nýbrž radním, a to pro oblast sportu.