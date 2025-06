Problémy řeší přes Facebook, je nevyzrálá, říká o kritizované ředitelce lékař Dvořák

Co je důvodem, že v nemocnici roste napětí?

Jednoznačně kroky nové ředitelky Nely Kvačkové, které jsou nekoncepční a chaotické. Na vině je i její jednání, o kterém bych raději ani nemluvil. Já jsem se hodně zajímal o důvody, proč musela z nemocnice v Nymburku odejít. A když jsem četl zprávu Rady města Nymburk, tak jsem se styděl, doslova mne mrazilo. Myslím, že takový člověk se vůbec neměl dostat do výběrového řízení. A je zarážející, že dostala přednost navzdory tomu, že výběrem prošla až na třetím místě.

Nela Kvačková tvrdí, že jedná v zájmu nemocnice. Nicméně jaká je aktuálně atmosféra mezi zdravotníky?

Nedobrá. Lidé pracují pod tlakem, jsou nespokojení, psychicky vyčerpaní, v depresi. Nikdo neví, jak to bude do budoucna. Stěžují si sestry, sanitáři a doktoři napříč celou nemocnicí. Velká většina lidí je z toho nešťastná a pracuje pod tlakem.

Víte, těch dramat v medicíně řeší zdravotníci každý den dost a potřebují být v práci spokojení a v klidu, musí vědět, že se mohou na sebe spolehnout. Teď si řada lidí stěžuje, že ta atmosféra, nervozita, která tu vládne, má vliv i na jejich rodinný život. A může se samozřejmě projevit i ve vztahu k pacientům.

Při pohledu zvenku se zdá, že problémy mají jen některá oddělení. Hodně rezonuje kardiologie a radiodiagnostika, ale to vůbec není pravda. Tyto dvě jsou na mušce, ale je to otázka celé nemocnice, nespokojeni jsou lidé napříč celou nemocnicí. A já dám hlavu na špalek, že to je 90 procent všech zaměstnanců. Všichni chtějí pracovat v klidu, bez paní ředitelky.

Vedle kardia a rentgenu se vůči ní vymezuje třeba chirurgie, což je obrovský obor, interna, celá intenzivní péče a emergency. Tam dokonce podali výpověď všichni. To jsou oddělení, jejichž výpadek může ohrozit chod celé nemocnice, což samozřejmě nikdo nechceme. Nebudovali jsme nemocnici kvůli tomu, aby takto padla. Všem se nám jedná o to, aby prosperovala a sloužila pacientům. Bohužel, přítomnost nové ředitelky vzbuzuje nelibost většiny zaměstnanců nemocnice a my proto žádáme o její okamžité odvolání.

Mluví se i o sporu s primářem chirurgie a bývalým ředitelem nemocnice Josefem Märzem. Ředitelka Kvačková mu následně nabídla místo lékařského ředitele. Přijal její nabídku?

Co se toho týče, primář März už s ředitelkou jednat nechce. Je rozhodnutý z nemocnice odejít, pokud zde bude Nela Kvačková dál působit. K tomu mohu říct jen to, že v takovém případě Karlovarský kraj ztratí excelentního traumatologa, předsedu traumatologické společnosti a obrovského dříče, kterému se povedlo nemocnici neskutečným způsobem pozdvihnout. A já tvrdím, že najít náhradu za člověka s takovou odborností a zápalem se rovná zázraku. Takoví lidé prostě nejsou.

V sobotu vydala ředitelka Kvačková zprávu, že s rebelujícími zaměstnanci intenzivně jedná. Nicméně s primářem kardiologie, kterým je lékař Alexandr Schee, prý už nepočítá. Jedním z důvodů jsou prý jeho soukromé ambulance.

Kardiolog primář Schee je vynikající odborník. Podobného kraj do své nemocnice jen tak nedostane.

A souběh jeho privátních ambulancí s působením ve špitálu nepovažujete za problém?

To je přece celosvětový běžný trend. To, že vedoucí medicínského pracoviště má svoji soukromou ambulanci, je ve světě automatické. Dobrých lékařů bychom si měli vážit a ne jim házet klacky pod nohy. Generální ředitelka mu ovšem dala nůž na krk, aby si vybral. Poté, co oznámil odchod do soukromé praxe, tvrdí, že náhradu za odchozí lékaře dokáže okamžitě zajistit.

Je to podle vás reálné?

Není. Ano, paní ředitelka oznámila, že má v záloze řadu lékařů a primářů z Prahy, kteří do Karlových Varů, když bude třeba, okamžitě nastoupí. To ale není pravda. Objevili se tu dva kardiologové, s nimiž pro jejich kvality nikdo nechce spolupracovat. A to je celé.

Vím že se mluvilo i o nemocnici v Chebu, která pod Karlovarskou krajskou nemocnici spadá…

Ano, naprosto nekoncepčně. Například jeden den se chirurgické oddělení v Chebu likvidovalo, druhý se zaváděla jednodenní chirurgie, následně přišla ředitelka Kvačková s nápadem, že zde bude robotická chirurgie. Mluvilo se i o tom, že něco převezme společnost Penta, která provozuje nemocnice v Sokolově a Ostrově. Byla to celá řada nesmyslných nápadů, naprostá dezorganizace. Nevím, co k tomu ještě říct.

Mnoha lidem v nemocnici i mimo ni vadí skutečnost, že ředitelka Kvačková donedávna řešila veškeré interní problémy nemocnice na Facebooku. Jak to vnímáte?

Je nehorázné, že její články na Facebooku napadaly i péči v nemocnici. Přitom to není pravda, Karlovarská nemocnice patří k těm nejlépe hodnoceným v okolí. Ano, vždy se najde někdo, kdo nebude spokojený, to se prostě stává. Ale statistiky mluví jasně. Problém je i v tom, že se ve vyjádřeních ředitelky objevila vždy jen část pravdy a informace byly často vytržené z kontextu. Kdyby se k tomu mohl vyjádřit i ten, koho se to týká, tak by celé vyjádření mnohdy vyznělo jinak. Má vlastní zkušenost. Já jsem s ní osobně mluvil, byl to celkem korektní rozhovor, a byl jsem ochoten pomoci ke zklidnění situace v případě, že se kolega März vrátí a požádá mne, abych s ním společně s paní ředitelkou jednal. To ale ona prezentovala jinak. Proto jsem ji telefonicky požádal, ať mým jménem už nic na Facebook nepíše. Navíc tento scénář už padá, žádná jednání nebudou. Primář März dal jasně najevo, že pokud ředitelka na svém postu zůstane, on odejde.

Mluvil jste už s lidmi ve vedení kraje?

Náměstka pro zdravotnictví Petra Kubise jsem seznámil s tím, že zaměstnanci nemocnice žádají okamžité odvolání ředitelky, že za tím stojí většina personálu, i já osmdesátiletý chirurg s téměř šedesátiletou praxí. Protože takhle to dál nejde. Nela Kvačková nemá zkušenosti a není vyzrálá k tomu, aby vedla takový kolos, jakou krajská nemocnice bezesporu je. Že umí mluvit a přesvědčuje lidi, aby se s ní dali dohromady, za což jim nabízí jisté poziční či platové výhody, to nestačí. Minulý týden se na schůzi lékařského odborového klubu sešla více jak stovka zaměstnanců a z jednání vzešlo jasné memorandum. Všichni přítomní stojí o to, aby okamžitě svůj post opustila. Rád bych zdůraznil to okamžitě, protože nikdo nechce čekat další týdny a měsíce, co bude dál.

Oslovil jste prý i hejtmanku Janu Mračkovou Vildumetzovou?

V pátek se sešla dozorčí rada nemocnice a přestože dostala naše vyjádření i s podpisy, ředitelku neodvolala. Vzal jsem proto telefon a na rovinu paní hejtmance řekl, že nevidím jiné východisko, než generální ředitelku odvolat. Nikdo s ní nechce už dál spolupracovat. A když se mne zeptala, koho bych tedy viděl jako nového ředitele, navrhnul jsem primáře Märze.

Proč právě on? Vždyť řídit nemocnici k primariátu musí být obrovsky náročné...

K tomu mohu říct jen to, že za jeho ředitelování nemocnice šlapala. Udělal se obrovský kus práce, nastaly stavební i organizační změny. Plánuje se onkocentrum, buduje se nový rentgen… jsou to věci, o nichž se nemluví, ale které tu jsou. Myslím si, že byl dobrým ředitelem. On je totiž workholik. Nedělá mu problém osm hodin operovat a pak jít dělat práci na ředitelství. Do toho přednáší po celé republice, učí mladé doktory, pořádá workshopy… zvládá toho obrovské množství. Jenže on jasně řekl, že bude pracovat v nemocnici jedině tehdy, když tu nebude Nela Kvačková. Má už slíbené místo v Praze. A pokud opravdu odejde, bude to pro kraj nenahraditelná ztráta. Ale bez ohledu na primáře Märze to, co se tu děje, není pěkné a řada zaměstnanců se skutečně chystá odejít, protože už dál nemůže. Udělali jsme pro to hodně. Ví to hejtmanka, ví to náměstek pro zdravotnictví, jsou napsané petice, je tu celá řada podpisů a vyjádření. Teď je míč na straně kraje.