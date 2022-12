Ve Varech si v MHD připlatí za jednotlivé jízdné, předplatné se nemění

„Ceny jízdného jsme neměnili od roku 2017,“ uvedl náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek. Od ledna příštího roku tak za základní dvacetiminutovou jízdenku zaplatí cestující místo 20 korun 25. O pětikorunu se zdražuje i hodinová jízdenka, která nově přijde cestující na 30 korun.

Jednotlivé jízdné tvořilo do doby před covidem většinu tržeb Dopravního podniku Karlovy Vary. „Bylo to 65 až 70 procent,“ potvrdil Trtek. Po skončení pandemie, respektive poté, co Karlovy Vary zaznamenaly úbytek dlouhodobé klientely, klesl podle náměstka tento poměr na 35 až 40 procent.

Městská hromadná doprava je ale podle něj určená především pro Karlovaráky. Ty hodlá dopravce do autobusů přilákat i tím, že nemění ceny za časové jízdenky. Měsíční, čtvrtletní, pololetní i celoroční budou stát stejně jako doposud, ubezpečil Trtek.

V Chebu ceny zůstávají, v Sokolově ještě uvidí

Náměstek karlovarské primátorky je rovněž jednatelem nově vzniklé společnosti Dopravní podnik Cheb. Ten od 1. ledna příštího roku po mnoha rozepřích s dosavadním dopravcem přebírá městskou hromadnou dopravu v Chebu. „Ceny jízdného v Chebu se zatím měnit nebudou,“ uvedl Tomáš Trtek.

I v Mariánských Lázních, které jako jediné město v kraji využívá vedle autobusů i trolejbusy, zůstane zatím ceník stejný. „Tarify předkládáme městu, to je schvaluje. Zatím žádné změny nechystáme. Otázkou je, jaký bude další vývoj situace,“ naznačil Zdeněk Suchan, jednatel společnosti Městská doprava Mariánské Lázně.

Složitější situace je v Sokolově. Představitele tamní radnice čeká diskuze o výši ceny jízdného zkraje příštího roku. „Budeme o tom jednat v lednu či v únoru,“ naznačil sokolovský místostarosta Jan Picka. Nejistotu o budoucí podobě ceníku městské hromadné dopravě podle něj způsobuje fakt, že dopravce chce zvýšené doplatky za tuto službu. Městskou hromadnou dopravu v Sokolově zajišťuje na základě desetileté smlouvy společnost Ligneta.

„Budeme teprve řešit, jestli zvýšené poplatky uhradí ze svých rozpočtů obce zapojené do systému hromadné dopravy nebo jestli se na tom budou formou zvýšeného jízdného podílet i cestující,“ naznačil varianty řešení sokolovský místostarosta.