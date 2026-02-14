Opilý řidič se řítil dálnicí D6 v protisměru rychlostí 190 kilometrů v hodině

Jitka Kubíková Šrámková
  15:19
V protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb se v sobotu hnal řidič pod vlivem alkoholu, který měl 1,33 promile alkoholu v krvi. Místy jel řidič rychlostí 190 kilometrů v hodině a ohrozil při nebezpečné jízdě několik auto a nakonec skončil v cele. Uvedla to mluvčí karlovarských krajských hasičů Kateřina Pešková.

Vše začalo v sobotu před jednou hodinou ranní, kdy přijal operační důstojník na lince 158 několik oznámení o nebezpečné jízdě osobního vozidla, které jelo v protisměru po dálnici D6 ve směru od Karlových Varů na Cheb.

Na místo okamžitě vyrazilo několik policejních hlídek. Jednou z nich byla i hlídka krajských dopravních policistů z Oddělení silničního dohledu, která na 123. kilometru dálnice D6 spatřila vozidlo jedoucí proti ní ve směru od Sokolova na Karlovy Vary. Řidič na opakované výzvy k zastavení pomocí výstražného, zvukového a světelného znamení nereagoval a dále pokračoval v jízdě. „Místy jel rychlostí až 190 kilometrů v hodině,“ konstatovala mluvčí. Během jízdy po dálnici D6 a následně po rychlostní komunikaci R6 ohrozil několik projíždějících vozidel, která těsně minul a malém s nimi došlo ke střetu.

Na rychlostí komunikaci R6 na 118,5 kilometru poblíž sjezdu na Chodov policejní hlídka vozidlo předjela a zablokovala ho, aby nemohl pokračovat dál ve své zběsilé jízdě. „Policisté s šestašedesátiletým řidičem provedli orientační dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla s pozitivním výsledkem 1,33 promile. Test na návykové látky u řidiče vyšel negativní. Následně se řidič na výzvu policistů podrobil lékařskému vyšetření spojeného s odběrem krve. Řidiči byl zadržen řidičský průkaz, zakázána další jízda a následně odtaženo jeho vozidlo,“ popsala Pešková.

Policisté hledají svědky

Řidiče policisté na místě zadrželi a následně ho umístili do policejní cely. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případem se nadále zabývají policisté z dálničního oddělení Lubenec.

Policisté se budou zabývat také tím, zda jednáním řidiče nedošlo ke spáchání trestného činu obecného ohrožení. V této souvislosti policisté žádají případné svědky této nebezpečné jízdy a ohrožené řidiče, jejichž palubní kamera mohla událost zaznamenat, aby volali na bezplatnou telefonní linku a uschovali kamerové záznamy před případným přepsáním.

„Poskytnuté informace a důkazní prostředky mohou být pro další právní kvalifikaci případu zásadní,“ doplnila Pešková s tím, že jakékoliv další informace, které mohou přispět k vyšetřování tohoto případu, je možno sdělit na linku 158 nebo na jakékoliv obvodním oddělení.

