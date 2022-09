Po těžkém úrazu přišel o ruce a nohu, pomoci mu mohou moderní protézy

Už šest let je Jiří Hos odkázaný na invalidní vozík. Život se mu obrátil naruby 30. srpna 2016, kdy jej při práci na opravě transformátoru větrné elektrárny v Hranicích u Aše těžce zranil elektrický výboj. Hrůzná zranění jako zázrakem přežil, přišel však o sluch, obě ruce a nohu.

Přesto se nevzdal a snaží se žít plnohodnotný život. Jezdí na speciálně upraveném kole, s pomocí si užívá pohyb na zasněžené sjezdovce, dotykovým perem, které drží v ústech, ovládá počítač. Teď má šanci získat moderní protézy ruky a nohy. Pokud se vše podaří, mohl by se Jiří Hos konečně postavit na nohy a třeba se i sám najíst.

„Problém je v tom, že jednu ruku nemá vůbec, tu mu lékaři amputovali v ramenním kloubu, z druhé se jim podařilo zachránit alespoň pahýl. Jenže ten je pro nasazení klasické protézy příliš krátký. Takže s tím máme obrovské problémy, protéza nedrží, je to velký boj. Potíže má i s protézou, kterou si nasazuje na stehno levé nohy. Neustále má otlaky, cítí nepohodlí a po chvíli i bolest,“ popisuje obtíže Jana Hosová, která se po úrazu o manžela stará.

Šancí by pro Jiřího mohla být speciální náhrada, která se připevňuje přímo na kost.

„Ptali jsme se na protetice, ale u nás to prý nikdo nedělá. V celé republice má tento typ pomůcky jen jeden jediný člověk. Jenže manžel se do toho zakousl a začal na internetu shánět podrobnosti. Oslovil dokonce lékaře univerzitní kliniky v německém městě Rostock a napsal do Švédska,“ konstatuje Jana Hosová s tím, že odpověď z Německa na sebe nenechala dlouho čekat.

„Ozvali se nám téměř okamžitě. Tamní lékař si s manželem začal dopisovat a nakonec nás pozval na kliniku do Německa. Tady jsme absolvovali vyšetření a rentgeny. Šlo o to zjistit, zda je zbylá kost v pahýlu ruky dostatečně dlouhá, zda tu zátěž unese. A ukázalo se, že ano,“ neskrývá radost Jana Hosová.

Počáteční nadšení však zchladila informace, že operace nohy a ruky, při níž se do kosti zasadí speciální čep a následně šroub, na který se po zahojení bude nasazovat samotná protéza, přijde na dva miliony korun.

„Obrátíme se na pojišťovnu, zda nám s financováním pomůže. Pro nás je to obrovská šance, jak zlepšit kvalitu manželova života. On věří, že se díky této operaci opět postaví na nohy, že bude moci tu protézu používat nejen při chůzi, ale třeba i při jízdě na kole. Doufá, že konečně bude bez problémů používat protézu ruky a že se konečně po letech třeba dokáže i sám najíst,“ vysvětluje Jana Hosová.

Přežil svou smrt

Jiří Hos před lety doslova přežil svou smrt, když jej v práci zasáhl elektrický výboj. Další muž z party elektrikářů byl na místě mrtvý, jeden vyvázl s lehčími popáleninami a dva odnesli událost psychickým šokem.

Od větrné elektrárny Jiřího Hose transportoval vrtulník do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Na klinice popálenin ležel v umělém spánku déle než dva měsíce. Hluboké popáleniny měl na čtyřiceti procentech těla, podstoupil desítky operací, při kterých mu lékaři postupně amputovali obě ruce a nohu, prodělal několik těžkých celkových zánětů organismu. Poté, co mu selhaly ledviny, přežíval půldruhého měsíce na dialýze. Ke všemu neslyší.

Na tom, že se z tak těžkého zranění dostal, má vedle jeho samotného a špičkové lékařské péče lví podíl manželka Jana Hosová, děti a ostatní rodina.