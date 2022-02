Muž bez rukou a nohy sjížděl krkonošské svahy, chce pokořit i Černou horu

Jiřího Hose připravil elektrický výboj o sluch, obě ruce a nohu, všichni si mysleli, že už mu zbývá jen život v posteli, v lepším případě na vozíčku. On se však nevzdal. Navzdory svému hendikepu jezdí na lehokole. S pomocí elektrického motorku, který mu nahrazuje druhou nohu, se mohl loni rozhlížet z vrcholku hory Dyleň. Ta přitom bývá oříškem i pro zdravé cyklisty.

Před nedávnem se rovněž vydal do Krkonoš, kde si s pomocí lidí z Centra handicapovaných lyžařů mohl pět dnů užívat modrou sjezdovku a následně i jízdu v kabinové lanovce v areálu Špindlerova Mlýna, konkrétně ve středisku Svatý Petr.

A už má před sebou další metu. Hodlá na svém lehokole pokořit Černou horu, vrcholek s výškou 1300 metrů nad mořem, ležící jen kousek od Pece pod Sněžkou.

„Ten nápad vznikl právě v Krkonoších. Přijeli jsme sem na lyžařský pobyt, který pořádá tamní Centrum handicapovaných lyžařů z Janských Lázní. Manžel poukaz dostal od mých sourozenců a maminky k narozeninám,“ vypráví Jana Hosová s tím, že se dárci jejímu muži skutečně trefili do noty.

Pobyt na svahu si dokonale užil. Hory se mu navíc ukázaly v plné kráse. Většinu dnů svítilo na zasněžené svahy sluníčko.

„Celou dobu seděl ve speciální konstrukci se sedačkou, říká se tomu monoski nebo biski, podle toho, jestli se jezdí na jedné nebo na dvou lyžích. A s ním byl po celou dobu instruktor a asistent Tomáš, který byl opravdu skvělý. Měl to ale těžké, protože manžel neslyší a není možné s ním během jízdy komunikovat. Takže se všechno muselo domlouvat nahoře na svahu před každou jízdou. Bylo to krásné a rychlé, Jiří si to opravdu užíval, dostal velkou dávku adrenalinu. Jezdilo se po modré, celá sjezdovka měla asi tři kilometry. Dole se celá konstrukce včetně manžela naložila na lanovku a všichni se vyvezli nahoru. Takže Jiří byl celou dobu, než jsme svah opustili a odjeli domů, v té sedačce,“ popisuje Jana Hosová.

Ta pobyt na horách také využila a zkoušela sama lyžovat. „No, moc mi to nešlo. Natloukla jsem si koleno, ještě teď kulhám,“ směje se. Ale i ona byla z hor nadšená a při návratu do Janských Lázní, kde bydleli, se s manželem shodli, že by se chtěli vypravit do hor i v létě.

„Povídali jsme si s instruktorem Tomášem, jaké jsou tu pro nás možnosti, zda jsou tu vůbec cyklostezky. A právě Tomáš nám prozradil, že ano, navíc na nedalekou Černou horu vede asfaltová silnice. Takže je možné se tam bez problémů na lehokole vydat. Pro mého muže to byla další výzva. On se pro to ohromně nadchl. Doslova se hecnul, že na tu horu musí vyjet. Už spřádá plány, jak se bude připravovat a kdy vyrazíme,“ vysvětluje Jana Hosová, která je přes všechny problémy ráda, že její manžel nerezignoval a jen nesedí doma.

„Snaží se překonat svoje limity. I když je to náročné, moc mu to pomáhá po fyzické i psychické stránce a mě koneckonců taky,“ říká s dávkou svého nakažlivého smíchu a dodává, že jen co počasí dovolí, přesunou se z bytu opět na chatu, odkud plánují pravidelně vyrážet na cyklovýlety.

„To kolo pro něj hodně znamená, on se na něj úplně upnul. Už nemusí jen sedět nebo ležet, ale má určitou volnost, může se pohybovat, jak sám chce. Dostane se ven, mezi lidi. Loni jsme byli třeba ve Františkových Lázních na kolonádě. Navíc mu pohyb zvyšuje fyzičku. Vidím na něm, že už se nemůže dočkat, až zas vyrazí ven,“ dodává Jana Hosová.