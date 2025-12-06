Lidem pod rukama vznikají andílci z nejrůznějších materiálů, zdobené a plněné vánoční baňky, polštářky či ozdoby z korálků. Zájem je obrovský.
„Dílny je možné navštívit až do 23. prosince každý den odpoledne od 14 do 19 hodin. Letos patří kromě vánoční klasiky i kreslené postavičce Stitch. Můžeme ho namalovat na sošku z umělého kamene, vyrobíme ho z korálků nebo Stitche vytvoříme na mnoho dalších způsobů. Protože je modrý, nesou se i letošní dílny převážně v modré barvě,“ uvádí Hana Kertisová, která oblíbenou Ježíškovu dílnu pořádá už deset let.
Pro letošní jubilejní ročník vybrala z klasických vánočních ozdob ty největší hity, které se v předchozích letech osvědčily. „Jsou to nejrůznější korálkové ozdoby, šité dekorace nebo pískové vánoční obrázky. Novinou je korálková lampička, dřevění a šití sněhuláci, výroba svícnu se svíčkou z včelího vosku a mnohé další,“ vypočítává výtvarnice.
Zatímco si děti vyrábějí, dospěláci obcházejí trhy
Kromě odpoledního provozu je Ježíškova dílna otevřená ve všedních dnech dopoledne. Návštěvu si tradičně nenechávají ujít třídy z chebských základních a mateřských škol, do Chebu však míří ve velkém i děti ze škol v okolí.
„Učitelé si mohou dopředu vybrat, co budou vyrábět. Já vše přizpůsobím věku dětí a jejich počtu,“ vysvětlila výtvarnice s tím, že odpolední tvoření je doménou rodin s dětmi. „Pro rodiče je to vítaná možnost, jak si v klidu projít vánoční trhy a zpříjemnit si odpoledne třeba hrnkem svařáku. Když se pak pro dítky vracejí, často je samotné svrbí prsty. A někdy se i zdrží, aby si taky něco vyrobili. V dílnách jsem už měla děti ve věku 2,5 roku, vyrábět přišly ale třeba i padesátileté tvořilky. Každý si tu najde to své,“ prozrazuje s úsměvem.
Kdo nechce nebo si netroufá sám vyrábět, nemusí. V Ježíškově dílně nechybí jarmark rukodělných výrobků. Každý rok je tu možné pořídit netradiční dárky pod stromeček, které připravily šikovné ruce lidí z Chebu a okolí. Třeba dřevěné svícny, korálkové ozdoby, šité vánoční dekorace, svíčky, pečené čaje a podobně.
Křehká nádhera. Unikátní šaty z korálků zdobí Českou knihu rekordů
Kromě desetiletého výročí mají letošní Ježíškovy dílny pro návštěvníky novinku. Hana Kertisová zde vystavuje šaty z korálkových květů, zapsané v české knize rekordů. Vyrobila je za pomoci více než dvou stovek korálkářek z celé republiky i ze zahraničí. Posílaly do Chebu korálkové květy, které oděv zdobí.
Hotové šaty váží třináct kilogramů, je na nich přes dva tisíce květů, na které se spotřebovalo zhruba půl milionu korálků. „Při výrobě jsem spolupracovala se spolkem Korálkářky. Šaty se budou někdy v polovině prosince dražit na internetové platformě, celý výtěžek půjde na pomoc chebskému Hospici Sv. Jiří, který se stará o nevyléčitelně nemocné. Odkaz lidé najdou na našich internetových stránkách. Kromě šatů představím v Ježíškově dílně i moje šperky z korálků, se kterými už osmý rok jezdím na soutěže. Vyrábět cokoli z korálků je pro mne obrovský relax. Úžasně si u toho odpočinu,“ dodává.