Okolí Medardu se začíná měnit. Volný přístup k vodě zachováme, ujišťují investoři

Jitka Dolanská
  10:09
Okolí umělého jezera Medard u Sokolova se začíná měnit. Z bývalého hnědouhelného lomu se postupně stává nová rekreační oblast a výhledově i zajímavé místo k bydlení.
V bývalé těžební oblasti vznikne atraktivní multifunkční stezka pro pěší,...

V bývalé těžební oblasti vznikne atraktivní multifunkční stezka pro pěší, cyklisty i bruslaře. Nabídne interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero, informační centrum a parkoviště ze strany od Habartova a od Svatavy. | foto: SUAS GROUP

Urbanistická studie jezera Medard na Sokolovsku. Ostrov noční
Urbanistická studie jezera Medard na Sokolovsku. Ostrov denní
Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku....
Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku.
33 fotografií

V nejbližší době tu sdružení firem IR.Construction a Gardenline za pomoci peněz z Operačního programu Spravedlivá transformace vybuduje multifunkční stezku a parkovací plochy u Habartova a Svatavy. Dojde také k propojení jižního a severního břehu. Lidé se však už teď obávají, že se nedostanou k vodě.

„Zaznamenali jsme spekulace o tom, že celé jezero bude oploceno, a že v budoucnu se dokonce bude vybírat poplatek za vstup. Nic takového není v plánu, navíc to ani neumožňují podmínky čerpání evropské dotace určené na zpřístupnění jezera. Celá oblast je ale v době výstavby staveništěm, kam by lidé chodit neměli. Žádáme tedy obyvatele Sokolova a další návštěvníky okolí jezera, aby respektovali omezení plynoucí z probíhající stavby,“ uvedl Jiří Štěrba, který vede tým strategie a dotací Sokolovské uhelné a SUAS GROUP.

V bývalé těžební oblasti vznikne atraktivní multifunkční stezka pro pěší, cyklisty i bruslaře. Nabídne interaktivní zastávky s vyhlídkou na jezero, informační centrum a parkoviště ze strany od Habartova a od Svatavy.
Urbanistická studie jezera Medard na Sokolovsku. Ostrov noční
Urbanistická studie jezera Medard na Sokolovsku. Ostrov denní
Na multifunkční stezku kolem jezera Medard vypsala SUAS Group veřejnou zakázku. Projekt počítá i s netradičním infocentrem.
33 fotografií

Potvrdil, že kolem jezera už se objevily tabulky se zákazem vstupu na staveniště.

Samotná stavba stezky na severní straně jezera začne v průběhu dubna. Následovat budou plochy a objekty na přístupech od Svatavy a Habartova. „Budování další jižní části stezky se předpokládá od začátku září,“ doplnil Karel Složil, generální ředitel společnosti IR Construction. Hotovo bude na podzim 2027.

Kdysi důl, v budoucnu turistický ráj. Těžaři začnou měnit jezero Medard

Multifunkční stezka kolem jezera bude mít délku 13 kilometrů. Nabídne prostor pro pěší, cyklisty a bruslaře, ale také interaktivní zastávky, informační centrum a dvě nová parkoviště, každé pro 200 vozů. Komunikace usnadní přístup k jezeru i pro záchranáře, hasiče a další složky integrovaného záchranného systému.

Na hotovou stezku postupně navážou další rozvojové aktivity zaměřené na posílení cestovního ruchu, rezidenční development a nové pracovní příležitosti. „I nadále však smyslem projektu revitalizace jezera Medard zůstává zachovat přístupnost břehu po celé délce jezera tak, aby následná výstavba a rozvoj lokality nemohly volný přístup k vodě narušit,“ ujistil Jiří Štěrba.

Sto stromů ke stému výročí republiky. U jezera Medard vznikla alej

Jezero Medard pokrývá plochu téměř 500 hektarů. Je čtyři kilometry dlouhé a 1,5 kilometru široké. Největší hloubka je 57 metrů. Délka břehové linie, kolem které má vyrůst rozsáhlý rekreační areál, měří přes 12 kilometrů.

Z umělého jezera se rychle stalo oblíbené výletní místo. Ačkoli se zde oficiálně lidé zatím koupat nemohou, protože je třeba ještě dokončit potřebnou infrastrukturu, pláže a bezpečné vstupy do vody, mnozí jej tak využívají. Lidé sem také chodí na procházky, jezdí na kole a kochají se rozlehlou vodní hladinou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Liberec - K. Vary 0:1P. Hosté jsou poprvé od roku 2009 v semifinále, rozhodl Černoch

Hokejisté Karlových Varů se radují z postupu do semifinále.

Hokejisté Karlových Varů uspěli v urputné bitvě s Libercem. Rozhodující čtvrtfinálový zápas vyhráli na ledě soupeře 1:0 po prodloužení a čeká je extraligové semifinále proti Třinci. V čase 71:40...

Karlovy Vary - Liberec 4:0. Rozhodne až sedmý zápas, zářil navrátilec Beránek

Hráči Karlových Varů slaví gól v šestém čtvrtfinále proti Liberci.

Hokejisté Liberce na ledě Karlových Varů nevyužili mečbol ve čtvrtfinálové sérii. Západočeši totiž triumfovali jednoznačně 4:0, když se dvakrát trefil navrátilec do sestavy Ondřej Beránek a gólman...

Jsem Němec, chci vyšší odškodné, žádal u soudu muž zraněný při srážce vlaků

V blízkosti Perninku na Karlovarsku se srazily dva osobní vlaky. (7. července...

Nejvyšší soud zamítl dovolání Němce, který utrpěl těžká zranění při železniční nehodě v červenci 2020 u Perninku na Karlovarsku. Cizinec argumentoval vyššími životními náklady ve své zemi. Soud ale v...

Mercedes v Chebu otevře závod, zaměstná tisíce lidí. Podle Havlíčka přinese miliardy

Pracovník montuje součásti nákladních vozidel Mercedes-Benz v továrně Daimler...

Značka Mercedes-Benz Trucks z německé automobilové skupiny Mercedes-Benz (dříve Daimler) plánuje otevřít závod v Chebu. Závod s výrobní kapacitou kolem 25 tisíc vozů podle společnosti zaměstná více...

Okolí Medardu se začíná měnit. Volný přístup k vodě zachováme, ujišťují investoři

V bývalé těžební oblasti vznikne atraktivní multifunkční stezka pro pěší,...

Okolí umělého jezera Medard u Sokolova se začíná měnit. Z bývalého hnědouhelného lomu se postupně stává nová rekreační oblast a výhledově i zajímavé místo k bydlení.

6. dubna 2026  10:09

Firmy z Karlovarského kraje cílí na studenty, chybějí jim techničtí specialisté

Zástupci karlovarské hospodářské komory na letošním Veletrhu pracovních...

Přesvědčit studenty a absolventy z regionu, že západ republiky nabízí zajímavé pracovní nabídky, je příjemným místem k životu a že má smysl se do kraje po škole vrátit. To byl cíl zástupců...

5. dubna 2026  9:33

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

4. dubna 2026  21:08

Kyberšmejdi cílí na emoce seniorů, pomůže nový projekt Neviditelní

ilustrační snímek

Seniorů na internetu přibývá. S nimi se však na sítě přistěhovali i kyberšmejdi, kteří zranitelnou generaci využívají k peněžním podvodům. Projekt Neviditelní, který se zaměřuje na zviditelňování...

4. dubna 2026

Nechceme, aby pacienti odjížděli na vyšetření jinam, přeje si ředitel nemocnice

Ředitel Karlovarské krajské nemocnice Jiří Štefan (uprostřed) chce zdravotnické...

Stabilita zdravotnických týmů, digitalizace a s tím související snížení administrativní zátěže, pokračující investice do rozvoje zdravotní péče, důraz na kvalitu, na spokojenost personálu i pacientů....

4. dubna 2026  7:13

Přesilovky pomohly. Vary změnily oslabení, asi proto z toho byly góly, smál se Hudáček

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

V minulých osmi utkáních vyřazovací části extraligy třinečtí hokejisté využili jen tři z 31 přesilovek. A teď na úvod extraligového semifinále dali v početní převaze Karlovým Varům hned dva góly....

4. dubna 2026  5:55

Lázeňství chceme posunout na vědeckou úroveň, říká šéfka karlovarského institutu

Alina Huseynli, ředitelka Institutu lázeňství a balneologie v Karlových Varech.

Tři roky stojí Alina Huseynli v čele Institutu lázeňství a balneologie v Karlových Varech (ILAB). Spolu se svými kolegy se snaží za pomoci moderních vědeckých postupů zkoumat účinnost lázeňských...

3. dubna 2026  9:18

Šabinu brázdili kluci s řehtačkami. Tradice překonala komunismus i pandemii

Zvony uletěly do Říma a kluci ze Šabiny je nahrazují rachtáním na rachtačky....

Rachot řehtaček a klapaček se o Velikonocích ozývá Šabinou na Sokolovsku. Rok co rok vyráží parta školáků napříč celou obcí, aby stejně jako jejich otcové a dědové třikrát denně nahradili zvony,...

2. dubna 2026  15:43

Pokus o vraždu za mřížemi, vězeň bodl druhého trestance nožem do hlavy

Věznice Kynšperk nad Ohří v Kolové.

Pokus o vraždu vyšetřují kriminalisté v káznici v Kynšperku nad Ohří na Sokolovsku. Jednačtyřicetiletý vězeň tam ve středu bodl jiného trestance příborovým nožem do hlavy.

2. dubna 2026  12:06,  aktualizováno  12:14

Jsem Němec, chci vyšší odškodné, žádal u soudu muž zraněný při srážce vlaků

V blízkosti Perninku na Karlovarsku se srazily dva osobní vlaky. (7. července...

Nejvyšší soud zamítl dovolání Němce, který utrpěl těžká zranění při železniční nehodě v červenci 2020 u Perninku na Karlovarsku. Cizinec argumentoval vyššími životními náklady ve své zemi. Soud ale v...

2. dubna 2026  10:52

Silničáři v Chebu přestaví vytíženou křižovatku u Teska, kolony mají zmizet

Silničáři jsou připraveni v letošním roce zahájit hned sedm významných...

Modernizace silnic, křižovatek, úpravy mostů a propustků. Krajští silničáři mají letos napilno. Kromě běžných činností jsou připraveni zahájit hned sedm významných investičních akcí. Jednou z nich je...

2. dubna 2026  9:57

Málo porodů ohrožuje chebskou porodnici, pomoct mají klienti z Německa

Ilustrační snímek

Chebská porodnice potřebuje víc rodiček. Vloni tu přivedlo na svět svoji ratolest okolo 350 maminek, což je podle zdravotních pojišťoven málo. Zatím má porodnice s pojišťovnami uzavřenou smlouvu na...

1. dubna 2026  14:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.