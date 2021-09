Fotograf pozoruje jelení námluvy i souboje. Je to mimořádný zážitek, říká

Výjimkou nyní nejsou ani souboje samců, kteří na sebe útočí parožím. Lidem, kteří by chtěli jeleny pozorovat, se vyplatí požádat o pomoc zkušeného myslivce. Jelení říje je mimořádný zážitek i pro ty, kteří zvuky přírody rádi poslouchají.

„Jeleni mají obvykle říji okolo svátku sv. Václava. Ale to, kdy začne i jak dlouho potrvá, závisí na počasí. Když teplota v noci klesá k nule nebo lehce poprchává, takové dny jsou pro vrchol jelení říje ideální,“ říká fotograf Pavel Černý. Vysvětluje, že v průběhu říje kolem sebe silnější jeleni shlukují skupinu laní, které pak hájí před ostatními.

Podle jeho slov je troubení nejčastěji slyšet při svítání, nebo naopak při soumraku. Tehdy jsou jeleni nejaktivnější. Při vrcholu říje ale často troubí celý den. Někdy jsou slyšet i nárazy paroží, kterými do sebe samci při boji narážejí.

„Ale to musí být v lese klid. Když tam třeba nejsou houbaři, fotografové a turisté. Nebo když se nekácí. Tak to jsou krásně slyšet. Nejraději chodím jeleny poslouchat do Slavkovského lesa navečer, když migrují z hor a přicházejí do údolí, k potokům, kde je víc chladno,“ popisuje Pavel Černý.

Zároveň varuje, že jelen v říji je nevyzpytatelný. „Je to sice plaché zvíře, ale těžko říci, jak by se při náhodném setkání s člověkem zachoval. Proto si nemyslím, že by bylo dobré za nimi v této době chodit. Navíc právě v době říje myslivci jeleny loví. Nejlepší je zůstat někde na cestě u automobilu a poslechnout si troubící jeleny z bezpečné vzdálenosti, nebo se s nějakým myslivcem domluvit,“ nabádá Černý.