Hejtmankou Karlovarského kraje je Mračková Vildumetzová, vrací se po pěti letech

Hejtmankou Karlovarského kraje se v pátek stala Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Do křesla usedá už podruhé. (1. listopadu 2024) | foto: ČTK

Jana Mračková Vildumetzová byla jedinou navrženou kandidátkou na post hejtmana. Kromě hlasů zastupitelů ANO dostala hlasy i od hnutí Volba pro kraj. Zastupitelé za STAN, ODS a SPD se zdrželi.

Hnutí ANO oznámilo, že vytvoří jednobarevnou krajskou vládu, složenou pouze ze zástupců ANO. V radě bude podle předpokladů pět starostů. Své funkce ve vedení měst si chtějí ponechat, stejně jako nová hejtmanka Mračková Vildumetzová zůstane zároveň senátorkou.

Mračková Vildumetzová po zvolení řekla, že chce za kraj bojovat. „Po čtyři roky jsme se na toto připravovali. Realita je taková, že bez pomoci státu a vlády to prostě nedáme. A jsem ráda, že právě Petr Kulhánek (dosavadní karlovarský hejtman za STAN – pozn. red) je ministrem ve vládě a že nám pomůže. Nebudou to s námi mít snadné. Jak jsem za vlády hnutí ANO vytvářela tlak na premiéra Babiše a jeho ministry, tak stejně tak jsem připravena vytvářet tlak i na současné ministry,“ konstatovala Mračková Vildumetzová.

Zmínila například nedostatek praktiků, pediatrů a zubařů. Chce také plnohodnotnou vysokou školu. Míní, že by do roku 2027 s tímto projektem mohl kraj uspět.

Mračková Vildumetzová se do křesla hejtmanky vrací po pěti letech. Kraj vedla už od listopadu 2016 do prosince 2019. Skončila předčasně kvůli svému těhotenství. Do konce volebního období ji poté vystřídal její stranický kolega Petr Kubis.

I nová rada bude devítičlenná

V jednobarevné krajské radě ANO bude mít náměstek Martin Hurajčík na starosti dopravu a regionální rozvoj, náměstek Petr Kubis zdravotnictví. Radním pro životní prostředí a energetiku bude Jan Vrba, starosta Chebu, lázeňství, cestovní ruch a UNESCO bude mít na starost Andrea Pfeffer Ferklová, primátorka Karlových Varů, a sociální problematiku bude řešit starostka Nejdku Ludmila Vocelková.

Radní pro vzdělávání, školství, sport a tělovýchovu bude Hana Žáková. Správu majetku a investice převezme Erik Klimeš a za kulturu a památkovou péči bude odpovídat Gabriela Dostálová.

V nedávných krajských volbách ANO zvítězilo. V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má díky zisku 28 mandátů jasnou většinu. V zastupitelstvu zasedli také zástupci STAN, kteří získali sedm mandátů, koalice SPD a Trikolory, která má čtyři mandáty, a po třech křeslech obsadili zastupitelé z ODS a Volby pro kraj.