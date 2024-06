Zesnulého nestora ochránců přírody připomíná na Kladské památný strom

„Se skromným úsměvem na tváři dokázal i vážnou situaci odlehčit vtipem či bonmotem. Snad by dokonce i svůj odchod humorně okomentoval. Ti, kdo ho znali, vědí, jak nezaměnitelný byl jeho podpis oblíbenou zelenou barvou, na který potřeboval až dvakrát více prostoru než my ostatní. Sám se prohlašoval za ‚salónního lesníka‘, protože ač vystudoval v roce 1971 vysokou školu v Brně, obor lesní inženýrství, tvorba a ochrana krajiny, nikdy se jen lesařině nevěnoval,“ vybavuje si Schlossarův dlouholetý kolega ze Správy CHKO Slavkovský les Václav Procházka.

Dodává, že mariánskolázeňský patriot Jan Schlossar se v roce 1979 zapojil do příprav vzniku dodnes fungující dobrovolnické organizace nazvané Český svaz ochránců přírody, kde pak mnoho let působil. Nelze opominout ani jeho podíl na výstavbě prvních naučných stezek v CHKO – Smraďoch a zejména Kladská.

„Novodobě pojatá stezka Kladská byla zásluhou aktivity Jana Schlossara a jeho kolegů otevřena na podzim roku 1977. Patří k nejstarším naučným stezkám v celé republice a slouží návštěvníkům CHKO Slavkovský les dodnes,“ doplňuje Jana Rolková ze Správy CHKO Slavkovský les.

Jak sám Jan Schlossar říkal, v začátcích bylo třeba veřejnost seznámit s tím, co ochrana přírody vůbec je, a přesvědčit lidi, že je nutné přírodu chránit. Nebylo to tehdy jednoduché, první jednání s tehdejšími investory a zemědělci byla velice náročná. Po roce 1990 se aktivně zapojil do tvorby nového zákona o ochraně přírody a krajiny.

„Je obdivuhodné, že dokázal vést kolektiv různorodých lidí v tolik odlišných obdobích, pro ochranu přírody až turbulentních. Uměl totiž své kolegy motivovat a ocenit. Za rozhodnutím pracovníků Správy CHKO ve správních řízeních stál svojí autoritou,“ připomněl Václav Procházka.

Chránit přírodu by měli všichni

Když se po roce 2000 předjednávala pro území západních Čech Natura, síť evropsky významných lokalit a ptačích oblastí, byl Schlossar jednou z vůdčích postav a při jednáních znovu uplatnil své diplomatické schopnosti.

Jan Schlossar v roce 2009 (16. dubna 2009)

„Zdůrazňoval, že ochrana přírody není záležitostí úzkého okruhu odborníků, ale co nejširší masy obyvatel, nejlépe všech. Tvrdil, že sebelepší organizace sama o sobě nic nezachrání,“ doplnil Procházka.

Po sametové revoluci se začal angažovat v chodu města Mariánské Lázně a ani v důchodovém věku se o dění ve městě a v přírodě nepřestal zajímat. Jan Schlossar, kterého mnozí označují jako jednoho z gentlemanů ochrany přírody, odešel náhle 16. prosince 2022 ve věku nedožitých 75 let.