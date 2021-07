Její záchrana by stála miliony, v Jáchymově pokáceli 250 let starou lípu

„Narostla nádherně. Bohužel na špatném místě,“ uvedl krátce před tím, než začal s jejím kácením, arborista Jakub Železný. Jiná možnost, než strom pokácet, podle něj není.

I kdyby se podařilo najít způsob, jak lípu při rekonstrukci ulice zachovat, znamenaly by podle Železného zemní práce v její těsné blízkosti tak jako tak konec. „Došlo by k narušení kořenového systému a strom by do pěti, deseti let uschnul,“ řekl Železný.



Takové vysvětlení se ovšem nelíbí Miroslavě Holé, která se dlouhé roky snažila o záchranu lípy.



„Určitě by se dala najít jiná cesta. Vždyť s lípou zmizí i kus historie. A já stále nevím, jestli oprávněně,“ uvedla žena, která kvůli stromu komunikovala s úřady už od roku 2016. „Jestli nechcete, abych začala brečet, tak se mě neptejte, jak se teď cítím,“ dodala.

Drahá záchrana

Technicky by sice bylo možné strom zachránit, ale bylo by to finančně velmi náročné. „Podle hrubého odhadu by tato změna přišla na deset až patnáct milionů korun. A na to město nemá. Navíc neexistuje záruka, že by strom stavební práce přežil,“ řekl starosta Jáchymova Bronislav Grulich.

Navíc podle jeho slov na nebezpečnost úseku kolem lípy dlouhodobě upozorňují popeláři i pracovníci zimní údržby. „Hrozí jim totiž, že se s jejich vozy při vyhýbání stromu utrhne krajnice,“ doplnil starosta.

Franz Josef padl v devadesátých letech

Lípy rostly v Palackého ulici dvě - Marie Terezie a Franz Josef. „Franze Josefa nechal v devadesátých letech pokácet majitel sousedního domu. Na jeho místě je teď parkoviště,“ popsala pohnutou historii letitých lip Miroslava Holá.



Příprava rekonstrukce Palackého ulice trvala několik let. Právě kvůli druhé etapě oprav musela jít lípa k zemi. „Je sice krásná, ale na špatném místě,“ řekl starosta Grulich.



Město podle něj nyní začne soutěžit dodavatele druhé etapy rekonstrukce ulice. Za první zaplatila radnice 12 milionů korun, cena druhé vzejde až z výběrového řízení.

Bronislav Grulich počítá s tím, že vzhledem k náročnosti bude vyšší. „Částku za kompletní rekonstrukci Palackého ulice odhadujeme na 70 milionů korun,“ dodal.