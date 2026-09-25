Český unikát. Všichni záchranáři budou pod jednou střechou, zapojí se i armáda

„Vybudováním společného operačního střediska posouváme bezpečnostní infrastrukturu kraje na novou úroveň. Nejde přitom jen o novou budovu a moderní technologie. To nejdůležitější je, že na jednom místě vytvoříme podmínky pro ještě užší spolupráci lidí, kteří se každý den starají o bezpečnost či zdraví obyvatel,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis.
Při závažné mimořádné události podle něj rozhoduje každá minuta a každá správná informace. „Pokud se potřebná data dostanou ke všem složkám rychleji, bude možné lépe koordinovat další postup. To je smysl střediska,“ řekl Kubis s tím, že nové centrum na jednom místě spojí krajské policisty, hasiče, zdravotní záchrannou službu a karlovarskou městskou polici.
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Oproti podobnému konceptu, který funguje v rámci republiky v Ostravě, se v Karlových Varech zapojí i armáda a další složky, například vězeňská služba.
Počítá se s tím, že při rozsáhlejších problémech se do společné koordinace budou moci zapojit například samosprávy, správci energetických sítí a podobně. Součástí objektu budou prostory pro zasedání Krizového štábu Karlovarského kraje. Projekt SOS 112 by měl propojit i data z dalších institucí, dopravy, škol nebo statistiky.
„Společné operační středisko umožní, aby všechny zapojené složky pracovaly se stejným situačním obrazem v reálném čase. To může při rozsáhlém požáru, povodni, průmyslové havárii nebo jiné dynamicky se vyvíjející události výrazně usnadnit rozhodování o nasazení dalších sil, prostředků a jejich koordinaci. Pro hasiče proto není hlavním přínosem pouze společné pracoviště, ale především rychlejší výměna informací a vytvoření lepších podmínek pro řízení rozsáhlých zásahů,“ řekl ředitel krajských hasičů Oldřich Volf.
Ředitel krajských policistů Michal Šavrňa vyzdvihuje zejména to, že informace nebude nutné předávat mezi jednotlivými pracovišti jako dosud, ale že budou dostupné na jednom místě a v reálném čase. To pomůže rychleji reagovat a efektivněji řídit policejní opatření i při mimořádných událostech.
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Jak uvedl ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek, za armádu bude na SOS 112 pracovat vždy nejméně jeden člověk ve směně a případně odborníci na určité krizové situace.
„Armáda buduje systém zajištění obrany státu a primárně nám jde o sdílení dat a informací z jednoho místa, například pro antidronový systém nebo ke koordinaci a zabezpečení průjezdu vojenské techniky,“ vysvětlil.
Karlovarské centrum by mohlo sloužit jako pilotní projekt pro další regiony. „Rádi bychom ho rozšířili do dalších krajů,“ uvedl při zahájení stavby premiér Andrej Babiš.
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Nová čtyřpodlažní budova je navržena jako nízkoenergetický až pasivní dům. Bude vybavena moderními technologiemi pro případ krizových situací nebo živelních katastrof. Všechny složky v objektu získají vlastní operační pracoviště, kanceláře a další zázemí. V objektu nebude chybět posilovna a deset pokojů pro krátkodobé ubytování zaměstnanců.
Celkové výdaje na stavbu dosáhnou přibližně 550 milionů korun. Téměř 63 procent pokryje příspěvek Evropské unie z Operačního programu Spravedlivá transformace. Dalších 85 milionů bude z Integrovaného regionálního operačního programu.
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9. března 2023