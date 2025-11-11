Pět set lidí ve frontě. Ve Varech vzali novou prodejnu Applu útokem

V karlovarském nákupním centru Varyáda bylo o víkendu živěji než obvykle. Společnost iStyle specializující se na produkty Apple zde otevřela svou třináctou prodejnu v České republice a sedmou v rámci sítě iWant Apple Premium Partner. Slevová akce při otevření nového obchodu přilákala stovky příznivců značky s nakousnutým jablkem ve znaku.

„Ve frontě jsme napočítali až pět stovek zákazníků,“ potvrdil enormní zájem o novou prodejnu Martin Malý, marketingový ředitel společnosti EPG Group, které Varyáda patří.

Ti nejdychtivější příznivci značky stáli před vchodem už před otevřením nákupního centra. Ke kýženému zboží se dostali vytyčeným koridorem.

Zákazníky přilákala speciální akce na některé výrobky značky Apple.

Hlavním lákadlem otevření byla speciální akce na MacBook Air M4, iPhone 16e a iPad 11. Podle vyjádření prodejny se jen za první hodinu prodalo více než 100 MacBooků.

Jednotlivé obchody se v rámci nákupního centra Varyáda postupně plní. Jen do Vánoc mají podle Martina Malého otevřít tři obchody, u nichž se dá rovněž počítat s velkým zájmem zákazníků.

