Karlovarský kraj chce přilákat výrobce baterií, zaměstnal by stovky lidí

Nový investor by mohl přijít do jedné z průmyslových zón u Starého Sedla na Sokolovsku. Ve hře je však také sousední Ústecký kraj.



„Jedná se o gigafactory, která se zabývá výrobou baterií pro elektromobily. Je to tedy obor, který má budoucnost,“ uvedla náměstkyně hejtmana Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Kraj podle ní bude usilovat o to, aby továrna vznikla v Karlovarském kraji. „Tak jako se nám povedlo vývojové centrum BMW, tak vyvineme maximální úsilí, aby tato gigafactory byla v Karlovarském kraji,“ dodala.

„Na toto téma jsme už měli jednání s ČEZem a vypadalo to nadějně,“ potvrdil informaci důležitou pro celý region i hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).

Podle něj má Karlovarský kraj výhodu v tom, že je zde vytěžená hornina s lithiem, které by mohlo vystačit na dvanáct let. „Pokud by k takovému projektu došlo, je potřeba také dobudovat dopravní infrastrukturu,“ dodal.

Vytěžená zemina s lithiem by se tak na Sokolovsko měla dostat po opravené železnici a silnicích. Další surovinou by pak byl křemičitý sklářský písek. „Prostě ideální projekt pro Karlovarský kraj, ale teď musíme udělat maximum pro to, aby se sem dostal,“ zdůraznil Kubis. Se společností ČEZ kraj jednal, protože právě ta za projektem stojí.

Kraj čeká po ukončení těžby vyšší nezaměstnanost

Příchod nového investora by mohl Karlovarskému kraji pomoci vyřešit případné problémy s nezaměstnaností po ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí. Mluví se o více než dvou tisících pracovních místech.

„Ještě ale není rozhodnuto,“ upozorňuje Jana Mračková Vildumetzová. Podle ní je důležité, že má kraj propojení na vládu, díky tomu se daří některé projekty prosazovat. „Z vlastní zkušenosti vím, jak je to těžké,“ dodala.

Vhodné pozemky pro výstavbu nové supertovárny v Karlovarském kraji jsou, k dispozici je má Sokolovská uhelná.

Právě ta je největším zaměstnavatelem v Karlovarském kraji. Jenže v srpnu musela po 51 letech zastavit provoz plynárenské části kombinátu Vřesová. Unikátní technologie, která dokázala za vysokého tlaku a teplot přeměnit hnědé uhlí na energetický plyn, neustála skokový růst ceny emisních povolenek. O práci tak postupně přijde asi tisícovka zaměstnanců.