Města nejvíc zaplatí za opravy komunikací, vylepšit chtějí i školy či parky

Díky tomu bude také nově zajištěn jednotný systém odbavení cestujících a nákupu jízdních dokladů na celém území Karlovarského kraje, což zvýší komfort pro cestující. Celková investice je 1,3 miliardy korun, dotace činila 600 milionů. Projekt začal už za minulého vedení kraje.

„Kromě toho, že jsou autobusy nízkoemisní, nabídnou lidem další výhody, které zajistí komfort při cestování. Budou vybaveny klimatizací, wi-fi připojením a USB nabíječkami pro dobití mobilního telefonu a dalších zařízení. Zároveň lze sledovat jejich polohu, což přispěje k větší bezpečnosti přepravovaných osob,“ uvedl krajský zastupitel Jan Bureš.

K největším akcím v regionu bude tradičně patřit Mezinárodní filmový festival, který se bude letos konat v termínu od 28. června do 6. července. Na své si ale přijdou i milovníci sportu. Už 16. února se v Klingenthalu odehraje pod širým nebem coby Winter Classic extraligové utkání HC Energie Karlovy Vary s HC Škoda Plzeň.

Karlovarský kraj

Podle schváleného zhruba desetimiliardového rozpočtu letos Karlovarský kraj chystá investice do zdravotnictví i do oblasti dopravy nebo školství. Chystá se projekt modernizace heliportu karlovarské nemocnice, pokračovat bude i její přestavba. Transfuzní stanice se přesune do opraveného pavilonu L, likvidace čeká pavilon G, kde má podle plánu vzniknout urgentní příjem, interna nebo onkologické centrum.

Ve školství přijdou na řadu dva významné objekty. Dokončena by měla být projektová dokumentace nové budovy Střední živnostenské školy v Sokolově a rovněž k výstavbě Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech.

V oblasti dopravy přijde na řadu rekonstrukce mostu přes Ohři v Lokti nebo výstavba kruhové křižovatky v Mariánských Lázních. Počítá se také s pokračováním projektu na rozšíření a prodloužení přistávací dráhy letiště Karlovy Vary. Cyklostezka Ohře se má rozšířit o 1,7 kilometru dlouhý úsek z Dalovic do Všeborovic.

Karlovy Vary

V krajském městě budou pokračovat opravy místních mostů. Tentokrát přijde na řadu Lázeňský most a přípravné práce na rekonstrukci Chebského mostu přes Ohři, který je, jak se ukázalo v loňském roce, klíčovým pro dopravu ve městě.

„Největší plánovanou investicí roku bude rekonstrukce Lázeňského mostu za zhruba 45 milionů korun. Dále máme v plánu rekonstrukci ulic Sokolovská a 5. května, přípravu projektů bytových domů, opravy Chebského mostu nebo dvou parkovacích domů,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Na opravy sportovišť je v rozpočtu vyčleněno 45 milionů korun a vybudování odborných učeben na základních školách by mělo stát milionů 35. Oprava ulice Sokolovské a 5. května má přijít na 28 milionů a projektová dokumentace pro Chebský most bude stát 23 milionů korun.

Výraznou proměnou mají projít také Sady Karla IV. Tento park má svým pojetím rekonstrukce navázat na sousední opravené Císařské lázně. Revitalizace parku má začít na jaře, její součástí bude mimo jiné i pokácení čtyř stromů.

Cheb

Téměř 300 milionů korun hodlá město Cheb letos investovat do oprav školních budov, komunikací nebo památkových objektů. Oprava Lesní ulice přijde na 27 milionů, vnitroblok mezi Hradební a Dlouhou ulicí na 30 milionů. Další 25 milionů radnice dá do nutných oprav školních budov.

Počítá se rovněž s rekonstrukcí střechy Dominikánského kláštera a další etapou oprav opevnění Chebského hradu. Více než 27 milionů pak půjde do oprav městských komunikací.

Sokolov

Částka 291 milionů korun je suma, kterou chce v letošním roce proinvestovat město Sokolov. Například opravy Slovenské ulice se týká částka 21 milionů korun. Město bude dál rozšiřovat a zlepšovat možnosti parkování.

Ve schváleném rozpočtu je na to vyčleněna částka téměř 64 milionů korun, z toho 20 milionů půjde do parkoviště Mánesova II. S významnými sumami město také počítá při zřizování odborných učeben na základních školách.