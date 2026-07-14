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Návrat prvorepublikového lesku. Vary chystají Jelení skok otevřít celoročně

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  12:28

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Nájemce výletní restaurace Jelení skok se podařilo sehnat až napodruhé. | foto: MMKV

Do půl roku chtějí mít Karlovy Vary v ruce projektovou dokumentaci pro stavební povolení na rekonstrukci výletní restaurace Jelení skok. Jednou z podmínek je, aby bylo, na rozdíl od současného stavu, zařízení v provozu celoročně. Vznikne zde i malá ubytovací kapacita.

„Celoroční provoz je pro nás zásadní podmínkou. Těžko bychom sháněli nájemce pouze na letní sezonu,“ vysvětlil náměstek primátorky Miroslav Vaněk (Karlovaráci). Město už proto má podle něj předběžnou dohodu s památkáři na zateplení objektu.

Na Jelením skoku nabídne občerstvení food truck, budovu čekají opravy

O ceně chystané rekonstrukce nechtěl náměstek zatím spekulovat. „Ta vzejde z projektu,“ vysvětlil. Připustil nicméně, že radnice bude hledat dotační prostředky. „Z vlastních peněz bychom to nezvládli,“ řekl Vaněk.

Hotel Imperial v minulém století pohledem od Jeleního skoku.

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Na přípravách město spolupracuje s Lázeňskými lesy a parky Karlovy Vary. Ty by se mohly stát budoucím provozovatelem výletní restaurace. Magistrát podle Vaňka ale zvažuje i možnost pronájmu.

Budoucí provozovatel bude mít podle záměru radnice k dispozici nejen oblíbenou výletní restauraci, ale také možnost ubytovávat hosty. V plánu je totiž vybudovat na Jelením skoku čtyři až pět pokojů.

„Záměrem je vrátit Jelenímu skoku prvorepublikový lesk,“ dodal Miroslav Vaněk.

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