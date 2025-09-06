Lávku v Kynšperku čeká rekonstrukce, pěší, cyklisté i vodáci musejí jinudy

V Kynšperku nad Ohří se uzavřela krytá dřevěná lávka přes řeku Ohři. Důvodem je rekonstrukce zchátralých betonových předmostí. Pro cyklisty, pěší i vodáky bude kompletně omezený průchod po lávce i průjezd po levém rameni řeky.
Opravy za 24 milionů korun potrvají do konce června příštího roku, aby na hlavní cyklistickou i vodáckou sezonu mohla lávka opět sloužit.

„Začali jsme se tím zabývat už před pěti lety. Tehdy nám statik oznámil, že 101 let stará betonová předmostí jsou staticky narušená a jejich životnost se chýlí ke konci. Začali jsme hledat řešení, a protože lávka je technickým unikátem, který tu bude stát další desítky let, rozhodli jsme se, že vyhlásíme architektonickou soutěž. Sešlo se pět nabídek, ze kterých jsme jednu vybrali,“ řekl kynšperský starosta Marek Matoušek.

Dřevěná lávka přes Ohři v Kynšperku je republikovým unikátem

Připomněl, že staré betonové předmostí bylo narušeno koncem 2. světové války, kdy ustupující wehrmacht vyhodil do povětří hlavní oblouk. Ocelové výztuhy uvnitř následně zoxidovaly a postupně se rozpadly. Beton se začal drolit a praskat. Naopak dřevěná lávka, stará přibližně 75 let, je podle starosty v dobrém stavu.

Poslední velkou rekonstrukcí prošla v roce 2004, kdy se stavěla cyklostezka Ohře, jejíž je součástí. Radnice využije uzavření lávky a jakmile to bude možné, proběhne údržba i vlastního tělesa lávky. „Už jsme vše zkontrolovali a víme, co bude potřeba udělat. Nebude to nic velkého. Například se budou měnit poškozené dřevěné dílce, některé lampy veřejného osvětlení a podobně,“ řekl starosta.

Nové betonové předmostí bude mít moderní osvětlení v zábradlí, rovněž na ostrov, přes který lávka vede, povedou až pět metrů široké schody.

V harmonogramu prací je, že letos se bude předmostí bourat, příští rok pak firma vybuduje nové. Opravy jsou vyčíslené celkem na 24 milionů korun. Na projekt si město vzalo dlouhodobý úvěr.

„Bohužel se nám nepodařilo získat dotaci. Ale protože lávka je součástí páteřní cyklostezky Karlovarského kraje, požádali jsme kraj o individuální dotaci osm milionů korun,“ předestřel starosta.

Cyklisté a chodci, kteří byli zvyklí přes lávku mířit například na nádraží, teď budou muset využívat nedaleký silniční most přes Ohři. Podle starosty je možné na kolech zamířit také přes Chotíkov a Nebanice.

„Sám jsem osobně měřil, jak dlouho potrvá, než člověk náhradní trasu ujde. Z lokality u pivovaru jsou to tři minuty navíc, lidé ze sídliště u Penny budou mít delší cestu o deset minut,“ předestřel starosta, který plánuje, že otevírání lávky po opravě bude příští rok velkolepé.

Plánovaný tunel na stavbě cyklostezky nejde prorazit. Kraj řeší, co s tím

„Chceme uspořádat větší městskou slavnost, přece jen lávka je technický skvost a stavební dominanta našeho města. Jsme na ni hrdí, a tak ji budeme víc propagovat,“ dodal.

Původně spojovala centrum města s nádražím nekrytá dřevěná lávka přes řeku Ohři. Tu v roce 1923 nahradila železobetonová konstrukce. Po válce zůstaly stát jen krajní části lávky a dva 2,5 metru vysoké betonové pilíře. Následně řeku přehradil opět dřevěný provizorní mostek.

V roce 1950 nahradila povodní zničené provizorium současná lávka. Je zastřešená, z každé strany má 13 oken. Měří přibližně 130 metrů, přičemž délka dřevěné části je 63 metrů. Je tak druhou nejdelší dřevěnou lávkou v republice.

Lidová hudba z celého světa. Karlovarský folklorní festival slaví třicátiny

Karlovarský folklorní festival, který se bude konat od středy do neděle, slaví 30 let existence. Opět zaplní lázeňské město lidovou hudbou a tancem. Letošního ročníku se zúčastní 17 souborů, z toho...

2. září 2025  12:30

V Chebu se má příští rok otevřít zubní klinika, o dalších kraj jedná

Nedostatek zubařů v Karlovarském kraji mají pomoci řešit zubní kliniky. První se otevře v chebské nemocnici už v prvním čtvrtletí příštího roku. V pavilonu C, kde dříve bývala porodnice, buduje...

2. září 2025  8:53

